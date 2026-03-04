Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

Peñarol ya apunta a lo que será la quinta fecha del Torneo Apertura por la que jugará este sábado desde la hora 20.30 contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Pero ya pensando en la sexta fecha, Albion, su siguiente rival tras los danubianos, piensa en cambiar el escenario para ser local debido al suceso del triunfo clásico de los carboneros en el Gran Parque Central.

Como informó Referí este martes, el técnico Diego Aguirre podrá contar con Eduardo Darias, una de las debilidades el entrenador.

La semana pasada se informó que Darias sufrió un mini desgarro en el aductor en el debut contra Montevideo City Torque, y debido a ello se perdió los enfrentamientos ante Central Español, Deportivo Maldonado y Nacional.

La intención de Diego Aguirre es darle minutos contra Danubio para que vaya tomando forma física y futbolística de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que cada vez está más cerca.

COPA LIBERTADORES Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

NACIONAL El mensaje y el video de despedida de Nacional a Julián Millán, tras su partida a Fluminense: "Te ganaste el cariño de todo el pueblo tricolor"

Albion lo quiere llevar al Estadio Centenario

Albion pretendía jugar por la sexta fecha del Torneo Apertura ante Peñarol en el Estadio Koster de Mercedes.

Sin embargo, en las últimas horas y según informó una fuente de la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la intención del conjunto azul y rojo es ahora cambiar de escenario.

Albion planteó que el partido ante Peñarol se juegue en el Estadio Centenario el próximo sábado 14 de marzo a la hora 20.30 y según la misma fuente, en las próximas horas esto se decidirá.