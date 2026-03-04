Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

La idea del club recientemente ascendido es poder tener una mayor recaudación ante los carboneros en un escenario más grande

4 de marzo 2026 - 12:18hs
Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura

Foto: Gastón Britos/Focouy

Peñarol ya apunta a lo que será la quinta fecha del Torneo Apertura por la que jugará este sábado desde la hora 20.30 contra Danubio en el Estadio Campeón del Siglo. Pero ya pensando en la sexta fecha, Albion, su siguiente rival tras los danubianos, piensa en cambiar el escenario para ser local debido al suceso del triunfo clásico de los carboneros en el Gran Parque Central.

La intención de Diego Aguirre es darle minutos contra Danubio para que vaya tomando forma física y futbolística de cara a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América que cada vez está más cerca.

Julián Millán
NACIONAL

El mensaje y el video de despedida de Nacional a Julián Millán, tras su partida a Fluminense: "Te ganaste el cariño de todo el pueblo tricolor"

Los uruguayos Sergio Núñez y Mateo Ponte en el partido entre Barcelona y Botafogo por la Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

Con varios uruguayos presentes y el gol de un ex Peñarol, Barcelona y Botafogo empataron 1-1 en la fase previa de la Copa Libertadores

Albion lo quiere llevar al Estadio Centenario

Albion pretendía jugar por la sexta fecha del Torneo Apertura ante Peñarol en el Estadio Koster de Mercedes.

Sin embargo, en las últimas horas y según informó una fuente de la Mesa Ejecutiva de la Primera división de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), la intención del conjunto azul y rojo es ahora cambiar de escenario.

Albion planteó que el partido ante Peñarol se juegue en el Estadio Centenario el próximo sábado 14 de marzo a la hora 20.30 y según la misma fuente, en las próximas horas esto se decidirá.

Temas:

Peñarol Nacional Diego Aguirre Albion Torneo Apertura Gran Parque Central Eduardo Darias

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

Emanuel Gularte 
PEÑAROL

Emanuel Gularte de Peñarol explicó por qué no saludó a Maximiliano Silvera en el clásico ante Nacional y también reveló cuál es la cualidad que más admira de Washington Aguerre

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
PEÑAROL

Los jugadores de Peñarol eligieron a la figura del clásico ante Nacional; Washington Aguerre se votó a sí mismo y mirá el video de quién ganó

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos