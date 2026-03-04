Chacho Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: sus primeras palabras y su divertido cruce con Enzo Francescoli

Eduardo Chacho Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate , en reemplazo de Marcelo Gallardo , y este miércoles al mediodía tuvo su primera conferencia de prensa en la sala del Monumental, en donde protagonizó un divertido momento con el uruguayo Enzo Francescoli , hoy mánager del Millonario .

Antes de responder preguntas, Coudet expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: "Estoy muy contento, ahora simplemente hay que empezar a trabajar para comenzar este lindo camino juntos y con mucha emoción" , afirmó.

El ex técnico del Alavés contó que pudo hablar con Marcelo Gallardo y que el diálogo fue muy positivo para él antes de asumir en River: "Hago una mención especial, somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo. Le agradezco sus palabras, me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón . Para mí, moralmente, era enviarle un mensaje. Sus palabras fueron lindas".

" Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos unión, estar juntos . A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo (Gallardo) quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del mensaje al hincha", destacó luego.

Coudet recordó que tiene su "carácter" y no es "tan simpático todo el tiempo", y remarcó que aunque no llegó a un "cumpleaños" sabe que el club necesita "descontracturar un poco".

"Conozco el club y desde la tensión es muy difícil. Es un monstruo esto, si no vamos de la mano y reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba", explicó, y afirmo que espera "que se dé una competencia sana e interna que sea muy fuerte" porque "es lo único que elevará el nivel de los jugadores".

El divertido momento entre Chacho Coudet y Francescoli

Chacho, que dejó el Alavés de España y firmó con River hasta diciembre de 2027, la semana pasada en vísperas de lo que fue su último partido como entrenador del equipo español, había jurado por sus cuatro hijos que nadie de la institución de Núñez se había comunicado con él o su entorno hasta ese entonces.

En un momento determinado, hubo una consulta a Francescoli de porque se decidieron por Coudet como reemplazo de Gallardo y dijo: "Es un ex jugador del club, conoce lo que significa River y estar donde está. Pero no hay que minimizar la carrera que tuvo hasta el momento. Lo que a mí me entusiasmó viendo para atrás su Racing, su Rosario Central, su Alavés", comenzó explicando.

Posteriormente, agregó que "hizo de un equipo con pocas posibilidades que juega bien. No pude hablar con él personalmente hasta el viernes después de que Marcelo dejó de ser parte del club" y en ese momento lo interrumpió Coudet para decirle "sábado, Enzo. Porque después me tratan de mentiroso. Mira que yo el viernes estaba dirigiendo, lo juré por mis cuatro hijos que no había hablado".

La respuesta generó risas en toda la sala, como también en Enzo y Stefano Di Carlo, presidente de River que lo acompañó durante la conferencia. Tras la corrección de Coudet, Francescoli continuó: "Perdón, el sábado. Estoy mucho más confiado en la decisión porque creo que es la persona indicada por su pasado en River pero por su condición para devolvernos la esperanza".