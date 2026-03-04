Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MIRÁ EL VIDEO

Chacho Coudet fue presentado como nuevo DT de River Plate: sus primeras palabras y su divertido cruce con Enzo Francescoli

Chacho Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate, tras la salida de Marcelo Gallardo

4 de marzo 2026 - 13:26hs
River Plate

Eduardo Chacho Coudet fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de River Plate, en reemplazo de Marcelo Gallardo, y este miércoles al mediodía tuvo su primera conferencia de prensa en la sala del Monumental, en donde protagonizó un divertido momento con el uruguayo Enzo Francescoli, hoy mánager del Millonario.

Antes de responder preguntas, Coudet expresó su entusiasmo por el nuevo desafío: "Estoy muy contento, ahora simplemente hay que empezar a trabajar para comenzar este lindo camino juntos y con mucha emoción", afirmó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RiverPlate/status/2029205068352745896&partner=&hide_thread=false

El ex técnico del Alavés contó que pudo hablar con Marcelo Gallardo y que el diálogo fue muy positivo para él antes de asumir en River: "Hago una mención especial, somos medio a la antigua y lo primero que hice fue comunicarme con Marcelo. Le agradezco sus palabras, me hicieron muy bien. Se lo agradezco de corazón. Para mí, moralmente, era enviarle un mensaje. Sus palabras fueron lindas".

"Lo primero que le digo a los hinchas es unidad. Necesitamos unión, estar juntos. A nivel futbolístico, para que se genere la salida de un entrenador como Marcelo (Gallardo) quiere decir que la cosa no se puso fácil, pero creo en una recuperación, en tratar de que sea con inmediatez y para eso necesitamos la ayuda del mensaje al hincha", destacó luego.

chacho coudet aterrizo en argentina y sera presentado como el sucesor de marcelo gallardo de river plate: el cronograma
ARGENTINA

Chacho Coudet aterrizó en Argentina y será presentado como el sucesor de Marcelo Gallardo de River Plate: el cronograma

Damián Musto fue importante para Peñarol 
ARGENTINA

El excampeón uruguayo con Peñarol que será ayudante técnico de Chacho Coudet en River Plate argentino

Coudet recordó que tiene su "carácter" y no es "tan simpático todo el tiempo", y remarcó que aunque no llegó a un "cumpleaños" sabe que el club necesita "descontracturar un poco".

"Conozco el club y desde la tensión es muy difícil. Es un monstruo esto, si no vamos de la mano y reseteamos, se nos va a poner cuesta arriba", explicó, y afirmo que espera "que se dé una competencia sana e interna que sea muy fuerte" porque "es lo único que elevará el nivel de los jugadores".

El divertido momento entre Chacho Coudet y Francescoli

Chacho, que dejó el Alavés de España y firmó con River hasta diciembre de 2027, la semana pasada en vísperas de lo que fue su último partido como entrenador del equipo español, había jurado por sus cuatro hijos que nadie de la institución de Núñez se había comunicado con él o su entorno hasta ese entonces.

En un momento determinado, hubo una consulta a Francescoli de porque se decidieron por Coudet como reemplazo de Gallardo y dijo: "Es un ex jugador del club, conoce lo que significa River y estar donde está. Pero no hay que minimizar la carrera que tuvo hasta el momento. Lo que a mí me entusiasmó viendo para atrás su Racing, su Rosario Central, su Alavés", comenzó explicando.

Posteriormente, agregó que "hizo de un equipo con pocas posibilidades que juega bien. No pude hablar con él personalmente hasta el viernes después de que Marcelo dejó de ser parte del club" y en ese momento lo interrumpió Coudet para decirle "sábado, Enzo. Porque después me tratan de mentiroso. Mira que yo el viernes estaba dirigiendo, lo juré por mis cuatro hijos que no había hablado".

La respuesta generó risas en toda la sala, como también en Enzo y Stefano Di Carlo, presidente de River que lo acompañó durante la conferencia. Tras la corrección de Coudet, Francescoli continuó: "Perdón, el sábado. Estoy mucho más confiado en la decisión porque creo que es la persona indicada por su pasado en River pero por su condición para devolvernos la esperanza".

Temas:

Chacho Coudet Enzo Francescoli River Plate Marcelo Gallardo

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

Emanuel Gularte 
PEÑAROL

Emanuel Gularte de Peñarol explicó por qué no saludó a Maximiliano Silvera en el clásico ante Nacional y también reveló cuál es la cualidad que más admira de Washington Aguerre

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
PEÑAROL

Los jugadores de Peñarol eligieron a la figura del clásico ante Nacional; Washington Aguerre se votó a sí mismo y mirá el video de quién ganó

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos