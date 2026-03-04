La situación de los futbolistas uruguayos que juegan en Medio Oriente, en medio del conflicto: "Tranquilidad" en Arabia Saudita y preocupación en Qatar

La Confederación de Fútbol Asiática ( AFC por sus siglas en inglés) suspendió los partidos de la zona occidental de la AFC Champions League, la Liga de Campeones Dos y la Liga Desafío.

Darwin Núñez , que solo puede jugar partidos por la Champions asiática con el Al Hilal, deberá esperar para volver a jugar , ya que entre los partidos suspendidos está el encuentro entre su equipo contra Al Sadd por los octavos de final de ese torneo, que iba a disputarse este martes.

Su situación de incertidumbre se suma a la de otros siete uruguayos que juegan en las ligas de Arabia Saudita y Qatar, dos países que sufrieron bombardeos desde Irán .

En la misma liga que Darwin juegan Nahitan Nández, Gastón Álvarez y Luciano Rodríguez, y en las juveniles del Al Qadsiah está el joven Fernando Formoso, mientras que en Qatar están Fabricio Díaz, Marcos Gómez y Sebastián Soria.

"Tranquilidad" en Arabia

Luciano Rodríguez anotó su primer gol en Neom SC Luciano Rodríguez anotó su primer gol en Neom SC

Referí intentó contactarse con algunos de estos jugadores y sus allegados para conocer su situación en los países en conflicto.

Distintas fuentes indicaron que los futbolistas presentes en Arabia viven la situación con mayor "tranquilidad".

Desde el entorno de Luciano Rodríguez, que juega en el Neom de la Saudi Pro League, indicaron que el jugador está "alejado" de la zona de conflicto -Neom está ubicado varios kilómetros al norte de Riad, capital saudí-, y marcaron que las familias de los futbolistas en ese país están en contacto, y por el momento todos "están bien".

Fuentes cercanas a Gastón Álvarez ratificaron que, al menos en el caso del zaguero, también hay tranquilidad, y marcaron que el jugador prefiere no realizar declaraciones sobre la situación.

A pesar de los bombardeos contra edificios estadounidenses en Riad, capital saudí, la Saudi Pro League decidió continuar su actividad. Este jueves comenzará una nueva fecha del torneo.

Los jugadores uruguayos presentes en Arabia son: Darwin Núñez (Al Hilal), Luciano Rodríguez (Neom SC), Nahitan Nández, Gastón Álvarez (ambos en el Al Qadsiah) y Fernando Formoso, delantero juvenil que juega en el equipo sub 21 del Al Qadsiah, cedido desde Montevideo City Torque.

"Preocupados" en Qatar

fabricio diaz.jpg Fabricio Díaz con el Al Gharrafa, en un partido contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo

Por otra parte, fuentes cercanas a Fabricio Díaz, que juega en el Al Gharafa de la Qatar Stars League, indicaron que el jugador y su entorno están "súper preocupados" por la situación actual.

A diferencia de Arabia, hace dos días la Asociación de Fútbol de Qatar suspendió toda la actividad en su país "hasta nuevo aviso", luego de que Irán bombardeara una base militar cercana a la capital del país, Doha.

Esto también llevó a la suspensión de la Finalissima que Argentina y España iban a disputar en el estadio Lusail de la capital qatarí el próximo 27 de marzo.

En ese país también están los futbolistas Sebastián Soria, uruguayo nacionalizado qatarí que está en ese país desde 2004 y actualmente juega en el Qatar SC, y Marcos Gómez, que llegó este año al Al Kharaitiyat de la Segunda división.

