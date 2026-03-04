Luego de la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras del fútbol que se perderán el Mundial 2026
El delantero de Real Madrid es una víctima más de lesiones que se perderá la próxima Copa del Mundo
4 de marzo 2026 - 13:25hs
Rodrygo de Brasil, Khvicha Kvaratskhelia de Georgia, Dominik Szoboszlai de Hungría y Alexis Sánchez de Chile, se perderán el Mundial 2026
Cuando faltan 99 días para el inicio del Mundial 2026, la lesión sufrida por Rodrygo en Real Madrid el pasado lunes en la derrota por 1-0 ante Getafe en el cierre de una nueva fecha de LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu, ya son al menos 17 jugadores de trascendencia que se perderán la fiesta máxima del fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.
Las 17 figuras que hasta ahora se pierden el Mundial 2026
Por distintas circunstancias, ya sea por lesiones graves, o porque sus respectivas selecciones no lograron la clasificación, a este momento son 17 los futbolistas de mucha relevancia que no van a poder jugar el Mundial 2026.
El último en integrar esta lista fue justamente Rodrygo, quien no podrá estar en el Brasil de Carlo Ancelotti.
Por otra parte, la selección argentina también tuvo una baja últimamente por lesión.
Se trata de Juan Foyth, quien en enero pasado, jugando para Villarreal por LaLiga de España, se rompió el tendón de Aquiles.
Takumi Minamino también está descartado con Japón, luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sucedida el 21 de diciembre con Mónaco por la Copa de Francia.
Otra de las bajas por lesión será Jack Grealish en la selección de Inglaterra.
El exdelantero de Manchester City fue operado el 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo.
Pero no solo por lesiones hay futbolistas que ser perderán el Mundial 2026.
Hay 12 jugadores de renombre que quedaron eliminados con sus selecciones de la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.
El georgiano campeón de la Champions League con Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, no estará presente junto a Giorgi Mamardashvili, compañero suyo del combinado, y uno de los mejores arqueros en el mundo en el presente.
Además, Dominik Szoboszlai de Hungría, compañero de Mamardashvili en Liverpool de Inglaterra, Dusan Vlahovic (Serbia), Keylor Navas (Costa Rica), Jan Oblak (Eslovenia), Bryan Mbeumo, André Onana (Camerún), Victor Osimhen, Ademola Lookman (Nigeria), Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile) se suman al listado de ausencias notables para el Mundial 2026.