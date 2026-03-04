Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

Luego de la grave lesión de Rodrygo, las 17 figuras del fútbol que se perderán el Mundial 2026

El delantero de Real Madrid es una víctima más de lesiones que se perderá la próxima Copa del Mundo

4 de marzo 2026 - 13:25hs
Rodrygo de Brasil, Khvicha Kvaratskhelia de Georgia, Dominik Szoboszlai de Hungría y Alexis Sánchez de Chile, se perderán el Mundial 2026

Cuando faltan 99 días para el inicio del Mundial 2026, la lesión sufrida por Rodrygo en Real Madrid el pasado lunes en la derrota por 1-0 ante Getafe en el cierre de una nueva fecha de LaLiga de España en el Estadio Santiago Bernabéu, ya son al menos 17 jugadores de trascendencia que se perderán la fiesta máxima del fútbol que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El golazo de la victoria en ese encuentro lo convirtió el delantero uruguayo Martín Satriano, quien llegó como primer refuerzo de este período de pases, proveniente de Olympique de Lyon.

Las 17 figuras que hasta ahora se pierden el Mundial 2026

Por distintas circunstancias, ya sea por lesiones graves, o porque sus respectivas selecciones no lograron la clasificación, a este momento son 17 los futbolistas de mucha relevancia que no van a poder jugar el Mundial 2026.

Brazil's forward #10 Rodrygo and Argentina's midfielder #07 Rodrigo De Paul fight for the ball during the 2026 FIFA World Cup South American qualifiers football match between Argentina and Brazil at the Mas Monumental stadium in Buenos Aires province, on
Rodrygo de Brasil y Rodrigo De Paul de Argentina por las Eliminatorias

El último en integrar esta lista fue justamente Rodrygo, quien no podrá estar en el Brasil de Carlo Ancelotti.

España, el número 1 del ranking mundial de la FIFA y rival de Uruguay en Guadalajara en el Mundial 2026, también tiene una baja obligada: Samu Omorodion. El centrodelantero de 21 años era un habitual convocado por Luis de la Fuente, pero sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante un encuentro con el Porto en febrero.

Por otra parte, la selección argentina también tuvo una baja últimamente por lesión.

0014815630.webp
Nicolás Schiappacasse es derribado por Juan Foyth, de Argentina

Se trata de Juan Foyth, quien en enero pasado, jugando para Villarreal por LaLiga de España, se rompió el tendón de Aquiles.

Monaco's Japanese forward #18 Takumi Minamino fights for the ball with Marseille's Central African midfielder #19 Geoffrey Kondogbia during the French L1 football match between Olympique de Marseille (OM) and AS Monaco at the Stade Velodrome in Marseille,
Takumi Minamino, jugador de Mónaco y Japón

Takumi Minamino también está descartado con Japón, luego de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sucedida el 21 de diciembre con Mónaco por la Copa de Francia.

000_9EC73K.webp
Jack Grealish

Otra de las bajas por lesión será Jack Grealish en la selección de Inglaterra.

El exdelantero de Manchester City fue operado el 9 de febrero por una fractura de estrés en el pie izquierdo.

Pero no solo por lesiones hay futbolistas que ser perderán el Mundial 2026.

Hay 12 jugadores de renombre que quedaron eliminados con sus selecciones de la Copa del Mundo a jugarse en Estados Unidos, Canadá y México.

El georgiano campeón de la Champions League con Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, no estará presente junto a Giorgi Mamardashvili, compañero suyo del combinado, y uno de los mejores arqueros en el mundo en el presente.

Dominik Szoboszlai, el compañero de Darwin Núñez en Liverpool que se animó a tomar mate
Dominik Szoboszlai cuando era compañero de Darwin Núñez en Liverpool que se animó a tomar mate

Además, Dominik Szoboszlai de Hungría, compañero de Mamardashvili en Liverpool de Inglaterra, Dusan Vlahovic (Serbia), Keylor Navas (Costa Rica), Jan Oblak (Eslovenia), Bryan Mbeumo, André Onana (Camerún), Victor Osimhen, Ademola Lookman (Nigeria), Alexis Sánchez y Arturo Vidal (Chile) se suman al listado de ausencias notables para el Mundial 2026.

