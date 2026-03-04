El uruguayo Patricio Pacífico entrenó por primera vez con el primer equipo del Barcelona, que confirmó a dos nuevos lesionados

El defensa uruguayo Patricio Pacífico tuvo su primer entrenamiento con el plantel principal del Barcelona , luego de la eliminación del equipo ante el Atlético Madrid en las semifinales de la Copa del Rey, y tras dos nuevas lesiones que sufrió el conjunto catalán.

El zaguero, que llegó al Barcelona B a principios de febrero en un préstamo con opción de compra proveniente de Defensor Sporting , fue convocado junto a su compañero Xavi Espart para los entrenamientos del primer equipo de este miércoles.

Según informó el club en un comunicado, este miércoles los futbolistas que formaron parte del partido contra el Atlético Madrid tuvieron "una suave sesión de recuperación" con trabajos en el gimnasio.

Por otra parte, Robert Lewandowski, Roony Bardghji, Marcus Rashford, Wojciech Szczsny, Diego Kochen, el uruguayo Ronald Araujo , Eric García, Marc Casadó, Gavi, Tommy Marqués, y los antes mencionados Xavi Espart y Patricio Pacífico, trabajaron en cancha.

Las convocatorias de Espart y Pacífico se dan luego de las lesiones de Jules Koundé y Alejandro Balde, ambos en la semifinal contra el Atleti. Kounde se retiró lesionado a los 13 minutos del partido por Balde, mientras que el lateral español también salió sentido a los 71 minutos, reemplazado por Araujo.

Barcelona indicó que Koundé sufrió una lesión en el "tercio medio del bíceps femoral del muslo izquierdo", y marcó que su tiempo de recuperación "se decidirá en función de su evolución". Balde, en tanto, tiene una lesión en el "bíceps femoral distal del muslo izquierdo" que lo tendrá un mes de baja.

Las lesiones de Koundé y Balde se suman a las de Frenkie de Jong y Andreas Christensen. Gavi se recuperó en los últimos días, mientras que Lewandowski volvió a los entrenamientos este martes con una máscara protectora, luego de perderse el partido contra el Atleti por una fractura orbital del ojo izquierdo.

FUENTE: Con información de EFE