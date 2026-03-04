Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

COMERCIO EXTERIOR

Orsi en evento con empresarios en Buenos Aires: destacó baja inflación en Uruguay y abogó por mayor comercio bilateral

El presidente afirmó que el nivel de inflación interanual "es el nivel más bajo en dos décadas", aunque aún así "el ministro también dice que es un problema"

4 de marzo 2026 - 15:25hs
Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

Yamandú Orsi en evento de Consejo Interamericano de Comercio y Producción en Buenos Aires

El presidente de la República, Yamandú Orsi, dijo que Uruguay debe potenciar el comercio bilateral con Argentina en un evento del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) en Buenos Aires que contó con empresarios, diplomáticos y otros gobernantes.

"Argentina supo ser destino de un porcentaje significativo de las exportaciones uruguayas de bienes, hoy apenas supera el 5%", dijo el presidente durante su discurso en el Hotel Alvear este miércoles.

"Debemos trabajar en promoción comercial a los efectos que el comercio bilateral vuelva a los niveles razonables que supo tener en el pasado", agregó Orsi.

El presidente concurrió otros jerarcas de su gobierno y allí enfatizó que "la inversión es el motor del crecimiento", en ese sentido afirmó que "en los últimos meses" aportaron "medidas para modernizar el régimen de promoción de inversiones".

Por otra parte, Orsi recordó que este miércoles se anunció que la inflación interanual fue del 3,1%. "Es el nivel más bajo en dos décadas, aunque el ministro también dice que es un problema", afirmó.

El primer mandatario uruguayo fue presentado por la presidenta Cicyp Bettina Bulgheroni, bajo la escucha del canciller argentino Pablo Quirno. También estuvieron otros jerarcas de la vecina orilla, como los gobernadores de Chubut Ignacio Torres y de Catamarca Raúl Jalil.

El evento además contó con 15 embajadores y empresarios como Alejandro Bulgheroni, Adelmo Gabbi y Martin Rapallini, entre otros.

Temas:

Yamandú Orsi Comercio Argentina Buenos Aires

