El compañero de Manuel Ugarte en Manchester United condenado a 15 meses de prisión por agresión e intento de soborno a policías

El compañero del uruguayo Manuel Ugarte en Manchester United y jugador de la selección de Inglaterra, clasificada al Mundial 2026, Harry Maguire, fue sentenciado a 15 meses de prisión en suspenso tras los incidentes ocurridos en la isla de Mykonos en Grecia, en agosto de 2020.

El tribunal lo encontró culpable de tres cargos graves: agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno, cerrando así uno de los capítulos más polémicos de su carrera profesional fuera de la cancha.

Los hechos que llevaron a la condena de Harry Maguire se remontan a una noche de vacaciones en el archipiélago griego de Mykonos, en plena pandemia mundial del Coronavirus.

Según el expediente, el futbolista se vio involucrado en una pelea frente a un bar tras un altercado que involucró a su hermana.

La situación escaló rápidamente cuando intervino la Policía local; los testimonios de los oficiales aseguraron que el futbolista intentó sobornar a la autoridad para evitar el procesamiento, una acusación que el jugador negó siempre durante el proceso.

A pesar de la condena, la sentencia es suspendida por tres años, lo que significa que el defensor no irá a prisión a menos que cometa otro delito en ese período.

Sin embargo, el costo reputacional es inmenso. El técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, ya tomó medidas drásticas en el pasado ante este tipo de conductas, y el futuro de Maguire en la misma, queda bajo un manto de duda justo en la previa de las competencias internacionales.