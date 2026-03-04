Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

El compañero de Manuel Ugarte en Manchester United condenado a 15 meses de prisión por agresión e intento de soborno a policías

El futbolista tuvo un altercado importante en sus vacaciones en Mykonos, Grecia

4 de marzo 2026 - 16:00hs
Manuel Ugarte y Harry Maguire&nbsp;

Manuel Ugarte y Harry Maguire 

EFE

El compañero del uruguayo Manuel Ugarte en Manchester United y jugador de la selección de Inglaterra, clasificada al Mundial 2026, Harry Maguire, fue sentenciado a 15 meses de prisión en suspenso tras los incidentes ocurridos en la isla de Mykonos en Grecia, en agosto de 2020.

El tribunal lo encontró culpable de tres cargos graves: agresión no grave, resistencia al arresto e intento de soborno, cerrando así uno de los capítulos más polémicos de su carrera profesional fuera de la cancha.

Lo que sucedió en 2020

Los hechos que llevaron a la condena de Harry Maguire se remontan a una noche de vacaciones en el archipiélago griego de Mykonos, en plena pandemia mundial del Coronavirus.

Según el expediente, el futbolista se vio involucrado en una pelea frente a un bar tras un altercado que involucró a su hermana.

Peñarol celebró el triunfo ante Nacional en el Gran Parque Central por el Torneo Apertura
APERTURA

Tras el triunfo de Peñarol en el clásico ante Nacional, Albion tiene decidido llevar al equipo de Diego Aguirre a otro escenario y descartó el Estadio Koster de Mercedes

Jugadores de Juventud forman en el partido de la Copa Libertadores 
COPA LIBERTADORES

Juventud de Las Piedras vs Independiente Medellín: día, hora y dónde ver a los pedrenses en un partido trascendente en la Copa Libertadores

La situación escaló rápidamente cuando intervino la Policía local; los testimonios de los oficiales aseguraron que el futbolista intentó sobornar a la autoridad para evitar el procesamiento, una acusación que el jugador negó siempre durante el proceso.

A pesar de la condena, la sentencia es suspendida por tres años, lo que significa que el defensor no irá a prisión a menos que cometa otro delito en ese período.

Sin embargo, el costo reputacional es inmenso. El técnico de la selección de Inglaterra, Thomas Tuchel, ya tomó medidas drásticas en el pasado ante este tipo de conductas, y el futuro de Maguire en la misma, queda bajo un manto de duda justo en la previa de las competencias internacionales.

Temas:

Manuel Ugarte Manchester United Harry Maguire Inglaterra Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Ignacio Alonso presidente de la AUF
FÚTBOL

Mirá por dónde se podrá ver ahora el fútbol uruguayo luego de la firma de los nuevos contratos de TV

Lucas Paul De los Santos y Salomón Rodríguez
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 1-0 Defensor Sporting por Copa Sudamericana: un gol de Franco Romero dejó eliminado al violeta del certamen

Ronald Araujo
COPA DEL REY

Barcelona 3-0 Atlético de Madrid por Copa del Rey: los catalanes se quedaron cerca de la remontada y el colchonero es finalista

Kevin Silva de Montevideo City Torque ante Defensor Sporting
COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque vs Defensor Sporting: día, hora y dónde ver a los uruguayos que van por la clasificación en la Copa Sudamericana

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos