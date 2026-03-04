Guerra en Medio Oriente: la OTAN destruyó un misil lanzado desde Irán hacia Turquía

Un misil balístico lanzado desde Irán y que se dirigía al espacio aéreo turco , vía Irak y Siria, fue destruido por los sistemas de defensa aérea de la OTAN , aseguraron el miércoles funcionarios turcos este miércoles.

El Ministerio de Defensa de Turquía afirmó que había sido " atacado y neutralizado por los activos de defensa aérea y de misiles de la OTAN desplegados en el Mediterráneo oriental".

Todavía no se especificó el objetivo del misil, mientras que Irán continúa atacando objetivos en toda la región en represalia después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ofensivas contra el país. En una de estas operaciones, fue ultimado su líder Ali Jamenei .

Un funcionario turco, que habló con AFP bajo condición de anonimato, dijo que el misil "apuntaba a una base en Chipre griego pero se desvió de su curso" .

Las autoridades dijeron que los fragmentos que cayeron en el distrito de Dortyol, en el sur de Turquía, cerca de la frontera con Siria, fueron identificados como piezas del interceptor utilizado para neutralizar "la amenaza en el aire". Por el momento no se reportaron víctimas.

El incidente provocó la condena de la OTAN. Esta alianza militar afirmó que "apoya firmemente a todos sus aliados, incluida Turquía, mientras Irán continúa con sus ataques indiscriminados en toda la región".

"Nuestra postura de disuasión y defensa sigue siendo sólida en todos los ámbitos, incluso en materia de defensa aérea y antimisiles", contó el portavoz de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN).

Las autoridades turcas convocaron al embajador iraní para transmitirle su "reacción y preocupaciones" sobre el incidente, mientras que el ministro de Asuntos Exteriores turco advirtió a Irán contra medidas que podrían ampliar el conflicto, dijo una fuente diplomática.

El ministro turco le dijo a su homólogo iraní en una llamada telefónica que "cualquier paso que pueda llevar a la propagación del conflicto debe ser evitado", agregó la fuente.

"Debemos aumentar constantemente nuestra capacidad disuasoria", afirmó el presidente turco

Presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, asiste al funeral de un soldado asesinado, Turquía

En un discurso vespertino, el presidente Recep Tayyip Erdogan dijo que Turquía estaba "tomando todas las precauciones necesarias" en consulta con sus aliados de la OTAN y estaba emitiendo "advertencias en los términos más claros para evitar que vuelvan a ocurrir incidentes similares".

"Si como nación queremos vivir en paz y tranquilidad, debemos aumentar constantemente nuestra capacidad disuasoria. En estos tiempos difíciles no dejamos absolutamente nada al azar en cuanto a la seguridad de nuestras fronteras y espacio aéreo", afirmó.

Turquía, miembro de la OTAN, comparte una frontera de 500 kilómetros con Irán. El presidente Erdogan ha calificado de "ilegales" los ataques estadounidenses e israelíes contra Irán que desencadenaron el conflicto y su ministro de Asuntos Exteriores también criticó los ataques de represalia de Irán contra las naciones del Golfo y más allá, diciendo que eran una "estrategia equivocada".

"La estrategia subyacente parece ser: 'Si me voy a hundir, arrastraré la región conmigo'", dijo el ministro en una entrevista el martes por la noche.

Los analistas dijeron que la trayectoria del misil iraní y su destrucción por los sistemas de la OTAN aumentaron aún más el riesgo de una guerra regional cada vez mayor, incluso si no había evidencia clara de que Irán tuviera la intención de atacar a Turquía.

El Ministerio de Defensa afirmó: "Se tomarán con decisión y sin vacilación todas las medidas necesarias para defender nuestro territorio y espacio aéreo".

"Nos reservamos el derecho de responder a cualquier acción hostil dirigida contra nuestro país", sentenció el jerarca.

Con información de AFP.