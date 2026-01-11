Nueva decepción para Manuel Ugarte en Manchester United: fue titular pero quedaron eliminados de la FA Cup en tercera ronda

Brighton & Hove Albion agravó la situación de Manchester United y lo eliminó de la FA Cup lo que virtualmente deja sin opciones a ganar algún título esta temporada a los Red Devils de Manuel Ugarte , quien fue titular.

Los goles de Brajan Gruda y Danny Welbeck acabaron las andanzas del United en esta tercera ronda de la FA Cup y los obliga a centrarse únicamente en la Premier League , la única competición en la que siguen en carrera a este 11 de enero.

Manchester United, que sigue con Darren Fletcher como entrenador interino tras el despido de Rúben Amorim , empezó mal, muy mal. A los 12 minutos, una internada de Danny Welbeck terminó con un centro que obligó a Lisandro Martínez a sacar un cabezazo sobre la línea, pero el rechace le cayó a Brajan Gruda que no falló a boca de jarro.

A la enésima decepción en Old Trafford estuvo cerca de seguirle el 0-2 cuando Sanne Lammens se equivocó al sacar la pelota y se la regaló a Brighton, fallando de forma incomprensible Welbeck con todo a favor.

El delantero inglés, ex United, se resarció en la segunda mitad al recibir un pase de Gruda y fusilar a Lammens con un espectacular disparo al àngulo. Un golazo que, por mucho que tuviera pasado en Old Trafford, Welbeck no dudó en celebrar.

Fletcher, consciente de lo que se jugaban, puso un equipo repleto de titulares, pero ni así enderezó el rendimiento del equipo. Los diablos rojos solo han ganado uno de los últimos siete partidos y aunque tuvo una arremetida final en la que Benjamin Sesko marcó el tanto de la honra, no les dio para forzar la prórroga. El juvenil Shea Lacey fue expulsado por doble amarilla en dos minutos.

A la espera de encontrar a otro entrenador que probablemente será Olé Gunnar Solskjaer, la temporada del United es tétrica. No participan en Europa por el desastroso pasado curso, quedaron eliminados de la Copa de la Liga contra Grimsby Town, equipo de League Two (cuarta división inglesa) y ahora también están fuera de la FA Cup.

Solo les queda la Premier, donde pensar en el título es algo imposible y solo pueden soñar con clasificarse a la Champions League. En estos momentos son séptimos con 32 puntos a tres de la cuarta plaza.

Manchester United es el segundo equipo del Big Six en quedarse fuera de esta FA Cup después de que este sábado Tottenham Hotspur cayera a manos del Aston Villa.

Manuel Ugarte fue titular en el mediocampo junto con Kobbie Mainoo pero a los 79' dejó la cancha para el ingreso de Casemiro.

