/ Nacional / ROBOS PIRAÑA EN EL CENTRO

Por segunda noche consecutiva robaron farmacia ubicada sobre 18 de Julio: nuevamente se llevaron perfumes

Los delincuentes volvieron a asaltar sobre la hora de cierre del comercio cercano al Obelisco de los Constituyentes

26 de febrero 2026 - 7:42hs
Archivo
Archivo Diego Battiste

Con solo 24 horas de diferencia, volvieron a robar en modalidad piraña la reconocida farmacia ubicada sobre la Avenida 18 de Julio, esta vez también se llevaron perfumes.

Cuando el personal farmacéutico se estaba reponiendo del shock producido por el robo producido en la noche del martes, sobre la hora de cierre de este miércoles volvieron a sufrir un hecho de similares características. Esta vez, tras el asalto, cerraron inmediatamente el local.

Otra vez el robo volvió a generar un clima de nerviosismo en el comercio ubicado a pasos del Obelisco de los Constituyentes de 1830, según pudo saber El Observador.

Las cámaras de seguridad captaron que en la noche del martes, tres hombres llegaron al comercio en dos motos e ingresaron rápidamente. En cuestión de segundos, y mediante daños en las vitrinas, robaron varios perfumes importados.

En esa oportunidad, los delincuentes escaparon por Avenida 8 de Octubre y pese al despliegue policial no lograron ser interceptados. El caso es investigado por personal de Policía Científica junto al Área de Investigaciones, quienes buscar identificar a los responsables. Por el momento se desconoce si los autores del primer robo fueron los mismos que lo cometieron en segunda instancia.

La semana pasada ocurrió otro robo piraña en otra farmacia también ubicada sobre la principal avenida de Montevideo, esa vez a la altura del barrio Cordón. La responsable de ese comercio indicó que se encontraba trabajando con el local a puertas cerradas cuando tres hombres irrumpieron en el establecimiento.

Los delincuentes rompieron de una patada la puerta principal de vidrio e ingresaron al comercio, todos llevaban cascos colocados. Una vez dentro, provocaron daños en las vitrinas y robaron varios perfumes.

Temas:

farmacia 18 de julio perfumes obelisco robo piraña

