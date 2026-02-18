Nuevo robo piraña en Montevideo: tres delincuentes con cascos robaron perfumes de una farmacia en Cordón

Sirena policial CAMILO DOS SANTOS

Tres hombres protagonizaron un robo piraña en una farmacia ubicada en la zona de avenida 18 de Julio y Tristán Narvaja, en la zona de Cordón, durante la noche del martes, según informaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

Según el parte policial, efectivos fueron enviados al lugar tras recibirse una denuncia por hurto. Al arribar, se entrevistaron con la responsable del comercio, quien indicó que se encontraba trabajando con el local a puertas cerradas cuando tres hombres irrumpieron en el establecimiento.

De acuerdo con su relato, los delincuentes rompieron de una patada la puerta principal de vidrio e ingresaron al comercio. Todos llevaban cascos colocados. Una vez dentro, provocaron daños en las vitrinas y sustrajeron varios perfumes.

Tras concretar el robo, los autores se dieron a la fuga en dos motos en dirección a la calle Mercedes.

En la zona existen cámaras de videovigilancia de la División de Videovigilancia (DIVARU) y también registros particulares que podrían aportar elementos para la investigación. Personal de Policía Científica trabajó en el lugar realizando el relevamiento correspondiente.