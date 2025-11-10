Robo piraña en Tres Cruces: dos delincuentes se llevaron de una farmacia más de 80 perfumes importados

En un nuevo robo piraña, dos delincuentes asaltaron una farmacia en la zona de Tres Cruces, llevándose más de 80 perfumes importados, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
El hecho ocurrió el mediodía de este lunes en una farmacia ubicada en Bulevar Artigas y Ana Monterroso, informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).
Según el consignado medio, los asaltantes llegaron en una moto color naranja y, sin mediar palabra, ingresaron rápidamente al establecimiento.
Se dirigieron directamente al sector de perfumes, donde rompieron las vitrinas y se llevaron más de 80 perfumes importados.
Tras el robo, los delincuentes escaparon a toda velocidad en su moto, logrando huir del lugar sin ser detenidos. La Policía ya se encuentra investigando el caso y ha iniciado la búsqueda de los responsables.
El hecho es investigado por personal de la Seccional 5ª y del Área de Investigaciones de Zona I. La farmacia cuenta con seguro, cámaras de seguridad y sistema de alarmas, según pudo saber El Observador.