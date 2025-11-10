Robo piraña en Tres Cruces: dos delincuentes se llevaron de una farmacia más de 80 perfumes importados

En un nuevo robo piraña , dos delincuentes asaltaron una farmacia en la zona de Tres Cruces, llevándose más de 80 perfumes importados, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

El hecho ocurrió el mediodía de este lunes en una farmacia ubicada en Bulevar Artigas y Ana Monterroso , informó en primera instancia Telemundo (Canal 12).

Según el consignado medio, los asaltantes llegaron en una moto color naranja y, sin mediar palabra, ingresaron rápidamente al establecimiento .

Se dirigieron directamente al sector de perfumes, donde rompieron las vitrinas y se llevaron más de 80 perfumes importados .

Tras el robo, los delincuentes escaparon a toda velocidad en su moto, logrando huir del lugar sin ser detenidos. La Policía ya se encuentra investigando el caso y ha iniciado la búsqueda de los responsables.

El hecho es investigado por personal de la Seccional 5ª y del Área de Investigaciones de Zona I. La farmacia cuenta con seguro, cámaras de seguridad y sistema de alarmas, según pudo saber El Observador.