/ Nacional / POLICÍA

Robos piraña en Montevideo: el costo cero que tienen los delincuentes y la similitud que encuentra la Policía con las explosiones de cajeros

Las autoridades entienden que hay una serie de factores que hacen que personas, vinculadas al delito, opten por hurtar locales que no presentan ninguna resistencia ni tienen métodos para prevenir este tipo de hechos

11 de septiembre 2025 - 5:00hs
Robo piraña a joyería de Carrasco

Robo piraña a joyería de Carrasco

Foto: captura de pantalla de la cámara de seguridad
El Observador | Joaquín Symonds

Por  Joaquín Symonds

Las investigaciones que ha hecho la Policía sobre los robos pirañas en Montevideo que se dieron en lo que va de 2025 arrojan algunos factores en común. Cabe aclarar que la mayoría de los casos no tienen vínculos entre sí, pero el modus operandi y el motivo –más allá de cómo concretan los hurtos– es muy similar.

Por ejemplo, en junio de este año un grupo de 6 delincuentes llegó en motos a una farmacia del Montevideo Shopping. El local, operado por la cadena San Roque, fue saqueado y lo hurtado fueron decenas de perfumes que luego se vendieron en ferias o incluso a través de páginas como Marketplace.

En esa ocasión, 9 de junio a las 4:00, la Policía dio con dos hombres que participaron del hecho –uno mayor y otro menor–. La pericia de los celulares dio cuenta de cómo los involucrados prácticamente no planearon el hurto.

De hecho, según documentos de la carpeta a los que accedió El Observador, el menor de edad que fue detenido en el momento recibió un mensaje de otro de los delincuentes: “Che, ¿vamos a robar un San Roque?”. Ese fue el disparador para juntar a más malhechores y perpetrar el delito, de acuerdo con las indagatorias.

El que envió el texto a través de WhatsApp invitó a otros cuatro delincuentes y la única condición que puso fue que dispusieran de motos que funcionaran, las dejaran prendidas para escapar y llevaran algún elemento como para romper puertas y vitrinas de vidrio. El “costo” para lograr el cometido fue “prácticamente nulo, digamos cero”, indica la acusación de la Fiscalía.

Sobre mitad de año, la Policía tuvo que acudir a varios comercios que fueron víctimas de los robos pirañas. El motín que se suelen llevar los ladrones son perfumes u otros elementos de cosmética que están a la vista en las farmacias.

Esta última semana hubo lugar para dos robos pirañas más. Uno de ellos en una joyería en el edificio Carrasco Valley y este miércoles en otra farmacia de Montevideo Shopping.

La Policía detuvo a uno de los hombres que participó en el hurto a la joyería, de donde se recuperó un reloj Rolex, y fue condenado a más de 4 años de prisión tras llegar a un acuerdo abreviado con la Fiscalía.

En tanto, por el hurto en la farmacia del shopping hay una persona detenida que declaró este miércoles ante el Ministerio Público.

Las autoridades tienen identificados a todos los partícipes del hurto en Carrasco, precisamente localizaron a una banda integrada por mayores y menores de edad que repitieron esta modalidad en los últimos meses. Con respecto al hecho en el centro comercial están a la espera del testimonio del detenido y hasta el momento no tienen elementos que digan que los episodios están vinculados.

Los investigadores saben que cuando se concreta un robo piraña, hay chances de que otro se dé prácticamente a las horas del primero. Delincuentes de poca monta que suelen estar dispuestos a cometer delitos replican la modalidad al ver que sus pares se llevan recompensan valuadas en miles de pesos con poco esfuerzo.

Para la Policía los episodios son bastante similares a cuando, en 2017, la capital del país padeció decenas de explosiones de cajeros automáticos.

Este tipo de hurtos a cajeros descendió a partir de que los bancos, en coordinación con la Policía, resolvieron tomar medidas como entintar los billetes cuando se da una explosión o cerrar algunos lugares desde las 22:00 a las 6:00.

Por eso, desde el Ministerio del Interior continúan trabajando con la Cámara de Comercio con el fin de que los empresarios puedan tomar algunas medidas de prevención. Para los investigadores, una de las claves es reforzar los vidrios que dan al frente.

Por ejemplo, en el robo de la joyería de Carrasco, la dificultad para los delincuentes fue entrar a la caja fuerte porque tenía un vidrio blindex pero al local ingresaron a las patadas.

Por último, los efectivos que se encuentran al frente de estas indagatorias están alerta porque entienden que el robo en Carrasco es una “señal” de que algunos delincuentes subieron la apuesta y ahora van por productos de lujo.

