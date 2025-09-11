Dólar
/ Nacional / SINDICALES

Sunca convoca un paro de 24 horas por "cifras preocupantes" de muertes en la construcción en 2025

El comunicado del Sunca subraya que la principal intención del paro es visibilizar la preocupación del sector ante el alarmante aumento de accidentes y muertes en el ámbito laboral

11 de septiembre 2025 - 7:33hs
Sunca convoca un paro de 24 horas el miércoles 24 de setiembre

Sunca convoca un paro de 24 horas el miércoles 24 de setiembre

Camilo Dos Santos

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convocó a un paro de 24 horas para el miércoles 24 de setiembre, en protesta por las "cifras preocupantes" de fallecidos en accidentes laborales en el sector de la construcción durante 2025.

La medida busca generar un "acatamiento masivo" en toda la industria, como parte de la respuesta sindical ante el aumento de las tragedias laborales. Para Montevideo, San José y Canelones, el Sunca organiza una concentración en la plaza Mártires de Chicago, donde se instalará una carpa en la que se expondrán "distintas autoridades nacionales", según detalló el gremio.

El comunicado emitido por el Sunca subraya que la principal intención del paro es visibilizar la preocupación del sector ante el alarmante aumento de accidentes y muertes en el ámbito laboral. En lo que va del año, se registraron 13 trabajadores fallecidos en los primeros 167 días de 2025, lo que ha generado gran inquietud en el movimiento sindical. "La vida está primero", es la consigna bajo la que se lleva adelante la movilización.

Además de la jornada de paro, el sindicato anunció que se llevarán a cabo “mesas redondas de debate” sobre seguridad y salud laboral, con el objetivo de impulsar una discusión nacional sobre la necesidad de avanzar en nuevas medidas, leyes y derechos. Entre las propuestas que se mencionan figura la creación de una ley nacional de salud y seguridad laboral, así como la conformación de una fiscalía especializada en accidentes laborales.

Este paro se enmarca en una serie de protestas previas, en las que el Sunca ya había exigido reuniones con el Poder Ejecutivo y el Parlamento. Entre sus demandas, el gremio insiste en la creación de una legislación más robusta en materia de seguridad laboral, mayor presupuesto para la Fiscalía especializada en accidentes laborales y un aumento en la cantidad de inspectores que controlen las condiciones de trabajo en la construcción.

