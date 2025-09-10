Peñarol vs Liverpool EN VIVO: Diego Aguirre confirmó el equipo titular con alguna sorpresa y el rival tiene a Kevin Amaro en el banco para jugar por la Copa AUF Uruguay

Peñarol enfrenta a un rival muy complicado como Liverpool, campeón del Torneo Apertura, en la noche de este miércoles desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En principio, el encuentro se iba a jugar en el Campeón del Siglo, pero el mal estado del campo de juego llevó a que se cambiara el escenario.