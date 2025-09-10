Dólar
El Observador / Fútbol / COPA AUF URUGUAY

Peñarol vs Liverpool EN VIVO: Diego Aguirre confirmó el equipo titular con alguna sorpresa y el rival tiene a Kevin Amaro en el banco para jugar por la Copa AUF Uruguay

Seguí aquí EN VIVO toda la previa y los detalles del partido entre Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay

10 de septiembre 2025 - 20:05hs
David Terans

EN VIVO

Peñarol enfrenta a un rival muy complicado como Liverpool, campeón del Torneo Apertura, en la noche de este miércoles desde la hora 20.30 en el Estadio Centenario por los octavos de final de la Copa AUF Uruguay. En principio, el encuentro se iba a jugar en el Campeón del Siglo, pero el mal estado del campo de juego llevó a que se cambiara el escenario.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

Peñarol-Liverpool

Cancha: Estadio Centenario

Juez: L. Lasso

Peñarol: Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Javier Méndez, Gastón Silva; Eric Remedi, Leandro Umpiérrez; Stiven Muhlethaler, Héctor Villalba; David Terans y Matías Arezo. Director técnico: Diego Aguirre.

Liverpool: Sebastián Lentinelly; Santiago Milano, Lucas Suárez, Facundo Perdomo, Lucas Wasilewsky; Nicolás Cabral, Lucas Acosta, Gonzalo De Mello, Renzo Machado; Matías Mir y Ezequiel Forclaz. Director técnico: Joaquín Papa.

Los equipos salieron a calentar en el campo de juego

Ambos planteles ya calientan dentro de la cancha previo al encuentro.

La sorpresa de Mateo para su papá, Diego Aguirre

Diego Aguirre cumplió 100 partidos en este nuevo ciclo en Peñarol y recibió una plaqueta de manos de su hijo Mateo, lo que lo sorprendió.

Muy poco público hasta ahora en el Centenario

Se vendieron poco más de 10 mil entradas, aunque por ahora, hay poco público, el que se acercará más sobre la hora del partido.

Liverpool ya tiene a sus 11 titulares

Los 11 de Joaquín Papa son estos:

Peñarol confirmó el equipo titular con alguna sorpresa

Estos son los 11 de Diego Aguirre:

Peñarol no operará esta semana a Javier Cabrera

Como informó Referí, los aurinegros aguardarán hasta la semana que viene para intervenir quirúrgicamente a su futbolista, quien sufrió rotura de ligamentos de su rodilla derecha.

Las camisetas de alternativa de Liverpool están prontas

El vestuario negriazul ya está listo con sus casacas:

Este es el probable equipo titular de Peñarol

Con muchos cambios, Diego Aguirre entrenó con Martín Campaña; Damián Suárez, Emanuel Gularte, Gastón Silva, Lucas Hernández; Eric Remedi, Lorenzo Couture; Stiven Muhlethaler, David Terans, Brandon Álvarez y Matías Arezo.

Liverpool también arribó al Centenario

El plantel de Liverpool ya se encuentra en el escenario para enfrentar a Peñarol.

Llegó Peñarol al Estadio Centenario y no está Leonardo Fernández

Leonardo Fernández estaba entre los convocados de Peñarol para enfrentar a Liverpool. Sin embargo, en la llegada del plantel al Centenario para enfrentar a Liverpool, se informó que hubo un cambio de último momento y que su lugar lo ocupa el juvenil Brian Barboza.

Kevin Amaro debutó ayer con la selección uruguaya y hoy está entre los convocados de Liverpool

El juvenil Kevin Amaro debutó con la celeste ayer, como se puede ver en este link, y hoy está entre los convocados de Liverpool para enfrentar a Peñarol. Esta es la nómina:

Las camisetas aurinegras ya esperan por los jugadores

Los utileros de Peñarol ya arribaron al Estadio Centenario y tienen todo pronto para cuando arriben los futbolistas.

Por dónde ver el partido Peñarol vs Liverpool

El encuentro se puede ver a través de VTV Plus y en streaming, en Disney +.

Leandro Lasso será el árbitro del partido

El juez designado para este encuentro es Leandro Lasso.

img-20220314-wa0028-jpg..webp
Leandro Lasso
Leandro Lasso

Comienza aquí la cobertura del partido Peñarol vs Liverpool por Copa AUF Uruguay

Se inicia aquí la cobertura de Referí del encuentro entre Peñarol vs Liverpool.

