Los goles del triunfo de Defensor Sporting sobre Nacional donde fue clave un juvenil que el tricolor dejó libre en enero

Nacional perdió tres importantes puntos este viernes en su visita a Defensor Sporting en el Franzini, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

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El partido se abrió favorablemente para el tricolor con un gol de Luciano Boggio , quien no lo gritó por su pasado en Defensor Sporting.

Sobre el filo del primer tiempo igualó Alexander Machado tras gran centro de Nicolás Wunsch, una de las mejores figuras del partido.

ESTUVO ATENTO AL REBOTE Y ABRIÓ EL MARCADOR Boggio, exjugador de Defensor Sporting, anotó el 1-0 de Nacional sobre el Tuerto en el Franzini. #LigaUruguayaEnDSPORTS Disponible en los canales 301 y 302 pic.twitter.com/nAbdqjldCv

Defensor Sporting lo ganó con una jugada monumental del lateral Axel Frugone.

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Todo se inició en una salida del fondo violeta, con un pase de Kevin Dawson a Mauricio Amaro y una serie de pases en el área violeta donde Nacional salió a presionar con todo.

Lejos de reventarla, el equipo de Román Cuello la jugó con valentía,

Cuando Frugone fue presionado por Baltasar Barcia le tiró un caño y pasó al ataque.

Recorrió más de 50 metros con pelota y antes de que lo faulearan, descargó a la derecha para la subida del otro lateral, Lucas Agazzi.

Este asistió al paraguayo Brian Montenegro quien marcó el gol del triunfo.

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Sutil definición de Montenegro para convertir el 2-1 final de Defensor sobre Nacional. #LigaUruguayaEnDSPORTS



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Frugone, nacido en Mercedes, se formó en Nacional y el año pasado fue cedido a préstamo a Cerro.

Este año volvió para pelear un lugar en el equipo y jugó por Copa de la Liga AUF contra Deportivo Maldonado.

Sin embargo, Jadson Viera se decantó por el juvenil Federico Bais para ocupar ese puesto y pelear el puesto con el colombiano Juan Pablo Patiño.

Cuando se decidió ceder en préstamo a este último llegó en su lugar Camilo Cándido.

Frugone terminó rescindiendo contrato con Nacional para firmar como jugador libre con Defensor Sporting.

Este viernes fue de menos a más en la marca y los duelos personales contra Tomás Verón Lupi quien en el segundo tiempo desapareció de las acciones hasta ser sustituido.

Frugone, de 20 años, en cambio, fue un todoterreno capaz de marcar, cerrar su sector y pasar al ataque con decisión, como hizo en la jugada del decisivo gol.

Además, tuvo las agallas de completar el partido jugando en una sola pierna, acalambrado.

El 1° de abril cumplirá 21 años.