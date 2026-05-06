El penal que Jorge Seré le atajó a Evo Morales y que aparece en el libro de Gianni Infantino sobre sus 10 años en la FIFA, que repasa historias inéditas; mirá el video

"A las mujeres les gusta el fútbol tanto como a los hombres: ¿por qué no pueden entrar a los estadios?", preguntó Gianni Infantino al expresidente iraní Hasán Rohaní, como revela un libro del periodista Alessandro Alciato publicado por la FIFA que repasa su década en el mandato y revela episodios inéditos, como un penal que atajó el uruguayo Jorge Seré en Bolivia .

Diez años después de que Infantino asumiera como presidente de la organización, la FIFA publicó una obra titulada "Hacia Adelante – La revolución del fútbol: Los primeros 10 años de Gianni Infantino en la FIFA", en la que el italiano Alciato, autor de las biografías de Andrea Pirlo y Carlo Ancelotti, entre otros, ofrece una mirada entre bastidores a algunos de los momentos más relevantes de su presidencia.

Por ejemplo, las complejas negociaciones con las autoridades iraníes que permitieron la presencia de mujeres en partidos en Irán, culminadas en 2019 cuando, por primera vez, rompieron el tabú al entrar al estadio Azadi de Teherán y se convirtieron en protagonistas del encuentro clasificatorio para el Mundial entre Irán y Camboya.

O aquel momento en que un encuentro amistoso en el que participó el boliviano Evo Morales dio un giro "inesperado y dramático" cuando lanzó un penal al mítico arquero uruguayo Jorge Seré , quien logró detenerlo, tras lo cual Infantino abandonó el campo apresuradamente, sin siquiera cambiarse de ropa.

La buena noticia que recibió Gianni Infantino de cara a su reelección en la FIFA, luego del apoyo que ya le había manifestado la Conmebol

El partido que jugaron Ignacio Alonso, Diego Lugano, Chiqui Tapia, Alejandro Domínguez y otros directivos de Conmebol y figuras en la previa del Congreso de FIFA en Canadá; mirá el video

Embed - Presidente de FIFA en Bolivia

Ese hecho ocurrió en Cochabamba, en el año 2016, cuando Infantino visitó a Bolivia y organizó un partido de leyendas ante un equipo local en el que jugaba Morales y exjugadores de la histórica selección de 1994 como Marcos "Diablo" Etcheverry.

El presidente de la FIFA invitó a Cafú, Fernando Hierro, Martín Palermo, Roberto Ayala, Pablo Aimar, Faustino Asprilla, y también a Seré, campeón de América y del Mundo con Nacional en 1988.

Nacional Torque, campeonato clausura 2025/Jorge Seré Foto: Leonardo Carreño

El partido terminó empatado y Evo Morales, al que no le gustaba perder a nada, propuso definir por penales, para lo acordaron que fuera de a un remate y no una tanda de cinco.

Infantino pateó el primero y anoto, y luego fue el turno del presidente boliviano, a quien, Seré, figura en los penales en la final Intercontinental de 1988, le tapó su tiro, lo que generó un momento incómodo en el presidente de la FIFA y los presentes.

Embed - Infantino en Bolivia, jugo un partido amistoso

“Bueno, nos tenemos que ir a Colombia”, dicen las crónicas que dijo Infantino, antes de una rápida retirada del estadio sin pasar por los vestuarios.

El libro de Infantino

El libro, según informó la FIFA, relata la trayectoria de un presidente que asumió el cargo el 26 de febrero de 2016 y que ahora, diez años después, muestra una "historia de transformación e impacto global".

A lo largo de la obra, se destacan iniciativas como la redistribución de ingresos, el impulso al fútbol femenino y los esfuerzos por reforzar la transparencia institucional tras años marcados por escándalos de corrupción.

También se analizan proyectos como la Cámara de Compensación de la FIFA, destinada a apoyar a clubes más pequeños, y el desarrollo de competiciones internacionales, incluyendo el nuevo Mundial de Clubes de 32 equipos, cuya primera edición se celebró en Estados Unidos en 2025.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c36rx5wnnnxo El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, con el trofeo de 2026. Getty Images

En el prólogo, Infantino subraya que su objetivo ha sido "hacer crecer el fútbol en todo el mundo y mejorar las condiciones de quienes lo practican" en las 211 federaciones miembro.

"Gracias lógicamente a los aficionados de todo el mundo, de los cuales tengo el honor de formar parte. Son los propulsores de todas y cada una de nuestras iniciativas", agrega el presidente en el preámbulo.

La obra fue distribuida entre los miembros del Consejo de la FIFA y representantes de federaciones durante el 76º Congreso del organismo, celebrado el 30 de abril en Vancouver.

Los beneficios de la obra se destinarán a iniciativas conjuntas de la FIFA y Global Citizen, con el objetivo de promover el acceso a la educación y al deporte para niños en todo el mundo.

EFE