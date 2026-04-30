El partido que jugaron Ignacio Alonso, Diego Lugano, Chiqui Tapia, Alejandro Domínguez y otros directivos de Conmebol y figuras en la previa del Congreso de FIFA en Canadá; mirá el video

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso , y el excapitán de la selección uruguaya, Diego Lugtano , participaron de un partido junto a otras autoridades del fútbol sudamericano y mundial, y exjugadores, en la previa del Congreso de la FIFA que se llevará a cabo este jueves en Vancouver, Canadá, a dos meses del Mundial 2026 .

Ignacio Alonso en el Torneo de Delegaciones antes del Congreso de FIFA

Ignacio Alonso en el Torneo de Delegaciones antes del Congreso de FIFA

Así lo dejó ver el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en un video en el que se ve a los uruguayos en el partido, en el que también jugó el presidente del fútbol argentino, Claudio “Chiqui” Tapia, entre otros.

“¡Tarde de fútbol en Vancouver! Disputamos el Torneo de Delegaciones y pasamos un gran momento en la previa del Congreso de la FIFA. Siempre es un gusto compartir una cancha con leyendas mundiales”, señaló Domínguez al compartir su video.

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Congreso de la FIFA con Irán, Rusia y alza de precios en debate

Las autoridades del fútbol se reúnen en Vancouver este jueves en el 76 Congreso de la FIFA, un encuentro de alto riesgo a menos de dos meses de que comience el Mundial 2026, el más grande de la historia, que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos.

La guerra en Oriente Medio, los problemas logísticos del Mundial 2026 y la cuestión aún sin resolver de la sanción internacional a Rusia figuran en la agenda de los debates entre los aproximadamente 1.600 delegados de más de 200 asociaciones miembro.

Alejandro Domínguez en el Torneo de Delegaciones antes del Congreso de FIFA Alejandro Domínguez en el Torneo de Delegaciones antes del Congreso de FIFA

La ausencia de Irán ya amenaza con eclipsar el Congreso.

Los responsables de la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) abandonaron Canadá de forma abrupta tras aterrizar a principios de esta semana en Toronto y cancelaron el viaje posterior a Vancouver.

Los medios de prensa iraníes informaron el miércoles que el presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, y dos colegas regresaron a casa después de ser "insultados" por agentes de inmigración canadienses en el aeropuerto de Toronto.

Taj es exintegrante de los Guardianes de la Revolución islámica de Irán (IRGC), una agrupación a la que Canadá designó en 2024 como organización terrorista.

Ottawa afirmó el miércoles que las personas vinculadas a dicho cuerpo "no tienen cabida" en su territorio.

Irán genera dudas

El episodio añade nuevas dudas a la situación de Irán en el Mundial, ya de por sí empañada desde que estalló la guerra en Oriente Medio el 28 de febrero con una oleada de ataques de Estados Unidos e Israel a la nación asiática.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c5yk1ywl29zo Irán se clasificó al Mundial 2026 en marzo de 2025. Getty Images

Los responsables del fútbol iraní dijeron el mes pasado que habían propuesto trasladar sus tres partidos de la fase de grupos del Mundial desde Estados Unidos a México, un plan que fue rápidamente descartado por el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Infantino declaró a la AFP que Irán jugará la Copa del Mundo "donde le corresponde, según el sorteo".

Irán debe disputar dos de sus encuentros del Grupo G en Los Ángeles, contra Nueva Zelanda el 15 de junio y ante Bélgica el 21 del mismo mes. Luego viajará a Seattle para chocar con Egipto el 26 de junio.

Estados Unidos ha dicho que no pretende excluir a los jugadores iraníes del certamen, según dijo recientemente su secretario de Estado, Marco Rubio.

Pero expresó sus reservas sobre las personas susceptibles de acompañar al equipo, "algunas de ellas con lazos con los Guardianes de la Revolución islámica".

Infantino bajo escrutinio

El máximo dirigente de la FIFA llega al Congreso del jueves bajo escrutinio, tras las críticas por el aumento desmedido del precio de las entradas del Mundial y su estrecha amistad con el presidente estadounidense, Donald Trump.

FIFA President Gianni Infantino poses with the 2026 FIFA World Cup trophy following the 2026 FIFA World Cup European Play-Off draw at the FIFA's Home of Football in Zurich on November 20, 2025. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) Infantino con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA Foto: AFP

El martes, la FIFA anunció que había incrementado las distribuciones financieras del Mundial hasta casi 900 millones de dólares, frente a los 727 millones iniciales anunciados en diciembre.

La medida se produjo después de que varios equipos clasificados al certamen advirtieran, según informes, que corrían el riesgo de perder dinero por participar en el torneo, aludiendo al elevado costo de los viajes, los impuestos y la operativa general.

Mientras tanto, organizaciones de derechos humanos han pedido a Infantino que aproveche su discurso ante los delegados de la FIFA para garantizar que los visitantes al Mundial no corran el riesgo de verse atrapados en la ofensiva antimigración del gobierno de Trump.

Infantino "aún no ha explicado públicamente cómo se garantizará que aficionados, periodistas y comunidades locales estén a salvo de detenciones arbitrarias, deportaciones masivas y ataques a la libertad de expresión", dijo el miércoles Steve Cockburn, responsable de justicia económica y social de Amnistía Internacional.

"Este Congreso de la FIFA debería ser el momento en que lo haga, y la comunidad mundial del fútbol debe recibir algo más que meras palabras vacías", añadió Cockburn en un comunicado.

Retirar premio a Trump

Infantino también se enfrenta a peticiones para que elimine el Premio de la Paz de la FIFA, que concedió a Trump durante el sorteo del Mundial celebrado en diciembre en Washington.

(L/R) US President Donald Trump looks on as he receives the FIFA Peace Prize from FIFA President Gianni Infantino during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the US, Canada and Mexico, at the Kennedy Center, in Washington, DC, on El Premio de la Paz de la FIFA para Donald Trump Foto: AFP

"Queremos que (el premio) se suprima", declaró esta semana a la prensa la presidenta de la federación noruega de fútbol, Lise Klaveness. "No creemos que forme parte del mandato de la FIFA otorgar un premio de ese tipo".

El Congreso del jueves también podría abordar la cuestión de la continuidad de la suspensión de Rusia del fútbol internacional, vigente desde la invasión de Ucrania en 2022.

Infantino se pronunció a favor de levantar la sanción a Rusia a principios de este año.

"Tenemos que (estudiar la readmisión), sin duda", dijo a la cadena británica Sky News. "Esta suspensión no ha conseguido nada, solo ha generado más frustración y odio".

Con base en AFP