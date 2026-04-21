Ignacio Alonso en Quedó Picando: "El objetivo de Marcelo Bielsa es hacer un gran Mundial 2026" y "el fútbol uruguayo no tiene dueño"

El presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ), Ignacio Alonso , aseguró que el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa , tiene como objetivo "hacer un gran Mundial 2026" y está "muy entusiasmado" con el torneo, en una entrevista con Quedó Picando, el nuevo programa deportivo del streaming de El Observador.

"Bielsa está muy entusiasmado por el mundial, está muy con la cabeza puesta en la preparación", expresó Alonso, que agregó que "su objetivo es hacer un gran mundial" . "Es su anhelo, es el desvelo de su trabajo, de la investigación, de la preparación", continuó el mandatario, quien no adelantó a qué lugar se plantea llegar el DT argentino, pero remarcó antes que "Uruguay tiene que aspirar a ser top 10 del mundo y para eso tiene que llegar a los cuartos".

El presidente de la asociación remarcó que nunca dudaron de la continuidad de Bielsa durante estos años , y confió siempre "ciegamente" en el plantel. También valoró que el regreso de Agustín Canobbio a la selección ayudó a "correr fantasmas" sobre la interna del combinado.

"Creo que tenemos un plantel con excelentes jugadores, con jugadores que son conscientes, que tienen la camiseta puesta, que tienen claro que el Mundial es su gran desafío. Ellos tienen claro en su interior y en el grupo que este es su mundial , que acá es su responsabilidad y de su rendimiento depende de lo que tanto ellos han pensado durante mucho tiempo", expresó.

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Consultado sobre la continuidad de Bielsa, Alonso remarcó que el entrenador argentino "veía su participación hasta el año 2026" y no cambió su postura, por lo que tras el final del Mundial y la conclusión del contrato del DT la AUF buscará a un nuevo técnico para la selección uruguaya para comenzar "otra etapa".

Por otra parte, el dirigente se refirió a los cambios de los últimos meses en los derechos de televisión, y aseguró que hoy "el fútbol uruguayo no tiene dueño ni depende de nadie".

"Que en Uruguay, que es un pañuelito, haya 30 equipos profesionales, que cualquiera pueda competir, porque la B está estabilizada, como llegan tres de la B y hoy están siendo protagonistas en primera, eso es una de las expresiones de crecimiento que hemos tenido hoy. Nadie tiene asegurado un título, nadie tiene asegurado un descenso", agregó.

Repasá la entrevista completa de Ignacio Alonso en Quedó Picando: