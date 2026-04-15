Los motivos por los que la Comisión Disciplinaria de la AUF redujo la sanción a Federico Britos por abordar a Javier Burgos: la palabra del árbitro fue clave

La Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol ( AUF ) redujo la sanción al dirigente de Nacional Federico Britos de 45 a 30 días sin asistir a las canchas, por abordar al árbitro Javier Burgos luego del partido contra Central Español en el que el tricolor reclamó dos penales no cobrados .

Burgos denunció a Britos tras el final del encuentro, que terminó con victoria del palermitano 1-0 , y la Comisión Disciplinaria lo sancionó con 45 días lejos de las canchas por "agresión simple contra los árbitros" y "situaciones especiales" (este último permite sancionar a los dirigentes que agredan a los jueces, entre otras faltas).

Tras conocer la sanción el dirigente reconoció que existió un “cruce” con el juez en la zona de vestuarios, pero negó que haya habido una agresión. “No quiero que quede, como dice en el formulario, que hubo agresión. Eso sí que no lo voy a permitir”, dijo a Referí.

Nacional apeló la medida, y este martes la Comisión Disciplinaria aceptó el reclamo de Nacional de forma parcial , y redujo la pena de Britos. Según se lee en el informe del organismo, difundido por el periodista Carlos Bardakian, los argumentos de Nacional no fueron los que llevaron a la reducción de la sanción, sino la declaración de Burgos.

La sanción que recibió el directivo de Nacional, Federico Britos, tras ser denunciado por Javier Burgos por "agresión" en el partido ante Central Español en el Gran Parque Central

"No lo toqué": Federico Britos, directivo de Nacional, negó agresión al juez Javier Burgos, como figura en su sanción, y consideró un "garrón" que se use ese concepto

Lo que denunció Burgos y lo que respondió Nacional

javier burgos nacional central español 20260403 Javier Burgos en el partido entre Nacional y Central Español Foto: Enzo Santos / FocoUy

Según indica el documento de la Comisión, Burgos indicó que tras el final del partido entre Nacional y Central bajó por el túnel del Gran Parque Central y se cruzó allí con Britos.

El árbitro declaró que en ese momento ocurrió lo siguiente: "(Britos) Se me pone de frente frenándome con una mano en el pecho en dos oportunidades protestándome fallos arbitrales usando palabras como 'te comiste un penal, la pelota le pega en el brazo' repitiéndolo varias veces"

El veedor de la Comisión de Seguridad del partido, en tanto, afirmó que el directivo tricolor "efectuó reclamos de forma vehemente e intensa" a Burgos por lo ocurrido en el encuentro, y marcó que el oficial del partido, Carlos Mena, debió ubicarse entre Britos y Burgos, lo cual llevó a que el dirigente tuviera "un intercambio verbal" con él.

En su respuesta, Nacional presentó un video de una de las cámaras de seguridad del túnel en el que, de acuerdo al informe presentado por el club, se muestra como "Britos camina al costado del Sr. Burgos, y le muestra con un movimiento de su brazo izquierdo dirigido a su propio brazo derecho dónde había pegado la pelota en el brazo del jugador de Central" en el penal por mano de Rodrigo Muniz que protestó la institución.

"Los dos brazos del denunciado, en ningún momento se dirigen a la humanidad del árbitro, con quien avanzaba en posición paralela", detallaron, y enfatizaron que el juez "no recibió ninguna agresión, ni fisica ni verbal, del denunciado", así como también desmintió los "forcejeos" a los que se refirió Carlos Mena.

Tras la primera gestualidad, la filmación muestra que Britos también "señala con su dedo índice" al árbitro, pero "sin tomar contacto alguno" con él.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la AUF

0001420923.webp Sede de la AUF en la calle Guayabos

La Comisión Disciplinaria aclaró que recogió "parcialmente" el reclamo de Nacional. Esto se debe, en primer lugar, a que el Código Disciplinario indica que los informes de los oficiales de partido cuentan con la presunción de veracidad, por lo que se presume que dicen la verdad salvo que una prueba demuestre lo contrario.

En este sentido, se indicó que la prueba presentada por Nacional no logra romper con esa presunción, debido a que en el "instante donde se produce el hecho denunciado no existe filmación" porque, según explicó la propia institución, "hay un punto ciego donde las cámaras no captan la porción de espacio que es justamente coincidente con el lugar donde se produce el contacto denunciado entre las partes".

Además, el organismo indicó que la grabación entregada "comienza con una discusión entre el árbitro y Britos que ya había comenzado y que está en proceso", por lo que no se pudo captar el inicio de esta, que fue el momento en el que de acuerdo a Burgos "se produjo el contacto físico entre las partes".

Sin embargo, el documento marca que el propio Burgos aclaró que "si bien existió un contacto físico en dos oportunidades que le impidieron continuar la marcha", no sintió este contacto como "un hecho violento, intimidante ni amenazante, sin perjuicio de existir un contacto físico o accionar totalmente vetado" por el Código Disciplinario.

Es "atendiendo" a esta declaración de Burgos "en cuanto a la entidad del contacto físico" de Britos "y las circunstancias que lo rodearon" que la Comisión dispuso la reducción de la sanción, fijándola en el "guarismo mínimo" de un mes ante casos de este tipo.