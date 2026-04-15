Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / SELECCIÓN

Las fechas claves para Marcelo Bielsa en la selección uruguaya previo al Mundial 2026, cuándo llega Darwin Núñez y los amistosos en Montevideo y en el interior

La selección entrenará 15 días en Montevideo previo al viaje a México; Rivera o Paysandú son las opciones para jugar el último amistoso

15 de abril de 2026 13:08 hs
Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Marcelo Bielsa y Darwin Núñez con la selección de Uruguay

Tim Nwachukwu/Getty Images/AFP

A 57 días del inicio del Mundial 2026, la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa, tiene definidas sus fechas claves y avanza en las gestiones para jugar dos partidos amistosos de despedida del combinado, uno en el Estadio Centenario y otro en el Interior.

La AUF maneja para la despedida del plantel celeste en el interior: Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera o el Estadio Artigas de Paysandú.

Son los dos estadios al norte del Río Negro con mayor capacidad para recibir a la selección.

Jugar en el interior fue una opción planteada por el propio Bielsa cuando se enteró que un alto porcentaje de los hinchas que llegaron al Estadio Centenario durante las Eliminatorias fueron de los departamentos del interior.

Atento Marcelo Bielsa: Luciano Rodríguez metió dos goles en apenas 12 minutos y suma cuatro tantos en los últimos tres partidos

Buenas noticias para Bielsa: Giorgian de Arrascaeta volvió al gol en el debut por Copa Libertadores de Flamengo, que tuvo a Nicolás de la Cruz de titular

Ahora, el tema que debe resolver Uruguay: los rivales para los dos encuentros, porque en esa fecha la mayoría de las selecciones mundialistas juegan sus amistosos en Estados Unidos, donde completan la preparación.

Existe la posibilidad de que en uno de los encuentros enfrente a Bolivia y el camino más seguro será jugar con una selección centroamericana que no dispute el Mundial.

FIFA liberará a los jugadores a partir del 26 de mayo

FIFA acortó el plazo que los futbolistas tendrán en sus selecciones previo al Mundial.

Finalmente estableció que el 26 de mayo quedarán liberados todos los jugadores, después de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

En ese caso, Bielsa tendrá 15 días a todos los futbolistas en el Complejo de la AUF (en Canelones), debido a que el martes 9 de junio la selección volará a Playa del Carmen (México), donde montará su concentración durante el Mundial.

De todas formas, los futbolistas comenzarán a llegar a Montevideo a medida que sean liberados por sus clubes y eso, en varios casos, ocurrirá antes del día 26.

¿Cuándo llega Darwin Núñez a Montevideo para entrenar con la selección?

Darwin Núñez ya no tendrá partidos con Al-Hilal previo al Mundial debido a que su club quedó eliminado de la Champions de Asia, único torneo que jugaba el uruguayo porque quedó fuera de lista de habilitados para disputar la liga local de Arabia Saudita.

Darwin jugó su último partido con Al-Hilal el 16 de febrero, por la Champions de Asia.

Pudo participar la semana pasada en el encuentro ante Al-Sadd de Qatar, por la Champions, pero debido a una suspensión por acumulación de amarillas, quedó afuera.

Desde febrero al debut en el Mundial, solo tendrá partidos con la selección.

En la fecha FIFA de marzo, el día 27, jugó tres minutos ante Inglaterra y el día 31, 21 minutos frente a Argelia.

La AUF no realizó gestiones aún para pedir si su club lo libera antes del final del torneo, debido a que no podrá jugar.

El último partido de Al-Hilal previo al Mundial, que no puede jugar Darwin, por el torneo local será el 21 de mayo y por la supercopa de Arabia el 30 de mayo. Este último partido está fuera de los plazos otorgados por FIFA, por tanto no podrán disputarlo los mundialistas de todas las selecciones.

La AUF puede realizar gestiones para conseguir que Darwin llegue antes del 26 de mayo a Montevideo y si el club acepta, podrá entrenar más tiempo en el Complejo.

Por el momento, Darwin estará en Montevideo el 26 de mayo igual que el resto de los futbolistas.

Las fechas claves de la selección para el Mundial

  • El 11 de mayo la AUF debe entregar a FIFA una lista ampliada con hasta 55 futbolistas de la selección que Marcelo Bielsa podrá considerar para el Mundial.
  • El 30 de mayo Bielsa debe presentar la nómina final de 26 mundialistas.
  • El lunes A partir del lunes 18 de mayo comenzará la preparación de Uruguay en el Complejo de la AUF.
  • El 26 de mayo Bielsa tendrá a todos los convocados en Montevideo (es el plazo máximo establecido por FIFA para que los clubes liberen a sus futbolistsa)
  • Semana del 1° de junio, la selección proyecta jugar dos amistosos, uno en Montevideo y otro en Rivera o Paysandú.
  • El martes 9 de junio la selección volará en un chárter a Playa del Carmen, donde montará su concentración durante el Mundial.
  • El lunes 15 de junio debutará ante Arabia Saudita en Miami.
  • El domingo 21 de junio enfrentará a Cabo Verde en Miami.
  • El viernes 26 de junio cerrará el Grupo H con España en Guadalajara.
  • El domingo 19 de julio se disputa la final del Mundial.

Las más leídas

Atlético de Madrid 1-2 Barcelona: Ronald Araujo entró al final, se perdió el tercero para empatar la serie, y se quedaron sin semifinales por Champions League: mirá los goles

Nacional 3-1 Tolima: el tricolor firmó un gran triunfo en Copa Libertadores con goles de Maxi Gómez, Nicolás López y Coates

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones femenina de Conmebol: lidera Argentina, Colombia segundo y Uruguay octavo pero con chances de ir al Mundial

Nacional lidera el Grupo B de la Copa Libertadores junto a Coquimbo Unido: así quedaron las tablas de posiciones tras la victoria del tricolor

Temas

selección uruguaya Mundial 2026 Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos