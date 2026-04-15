Las fechas claves para Marcelo Bielsa en la selección uruguaya previo al Mundial 2026, cuándo llega Darwin Núñez y los amistosos en Montevideo y en el interior

A 57 días del inicio del Mundial 2026 , la selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa , tiene definidas sus fechas claves y avanza en las gestiones para jugar dos partidos amistosos de despedida del combinado, uno en el Estadio Centenario y otro en el Interior.

La AUF maneja para la despedida del plantel celeste en el interior: Estadio Atilio Paiva Olivera de Rivera o el Estadio Artigas de Paysandú .

Son los dos estadios al norte del Río Negro con mayor capacidad para recibir a la selección.

Jugar en el interior fue una opción planteada por el propio Bielsa cuando se enteró que un alto porcentaje de los hinchas que llegaron al Estadio Centenario durante las Eliminatorias fueron de los departamentos del interior.

Buenas noticias para Bielsa: Giorgian de Arrascaeta volvió al gol en el debut por Copa Libertadores de Flamengo, que tuvo a Nicolás de la Cruz de titular

Ahora, el tema que debe resolver Uruguay: los rivales para los dos encuentros, porque en esa fecha la mayoría de las selecciones mundialistas juegan sus amistosos en Estados Unidos, donde completan la preparación.

Existe la posibilidad de que en uno de los encuentros enfrente a Bolivia y el camino más seguro será jugar con una selección centroamericana que no dispute el Mundial.

FIFA liberará a los jugadores a partir del 26 de mayo

FIFA acortó el plazo que los futbolistas tendrán en sus selecciones previo al Mundial.

Finalmente estableció que el 26 de mayo quedarán liberados todos los jugadores, después de la última fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana y Copa Libertadores.

En ese caso, Bielsa tendrá 15 días a todos los futbolistas en el Complejo de la AUF (en Canelones), debido a que el martes 9 de junio la selección volará a Playa del Carmen (México), donde montará su concentración durante el Mundial.

De todas formas, los futbolistas comenzarán a llegar a Montevideo a medida que sean liberados por sus clubes y eso, en varios casos, ocurrirá antes del día 26.

¿Cuándo llega Darwin Núñez a Montevideo para entrenar con la selección?

Darwin Núñez ya no tendrá partidos con Al-Hilal previo al Mundial debido a que su club quedó eliminado de la Champions de Asia, único torneo que jugaba el uruguayo porque quedó fuera de lista de habilitados para disputar la liga local de Arabia Saudita.

Darwin jugó su último partido con Al-Hilal el 16 de febrero, por la Champions de Asia.

Pudo participar la semana pasada en el encuentro ante Al-Sadd de Qatar, por la Champions, pero debido a una suspensión por acumulación de amarillas, quedó afuera.

Desde febrero al debut en el Mundial, solo tendrá partidos con la selección.

En la fecha FIFA de marzo, el día 27, jugó tres minutos ante Inglaterra y el día 31, 21 minutos frente a Argelia.

La AUF no realizó gestiones aún para pedir si su club lo libera antes del final del torneo, debido a que no podrá jugar.

El último partido de Al-Hilal previo al Mundial, que no puede jugar Darwin, por el torneo local será el 21 de mayo y por la supercopa de Arabia el 30 de mayo. Este último partido está fuera de los plazos otorgados por FIFA, por tanto no podrán disputarlo los mundialistas de todas las selecciones.

La AUF puede realizar gestiones para conseguir que Darwin llegue antes del 26 de mayo a Montevideo y si el club acepta, podrá entrenar más tiempo en el Complejo.

Por el momento, Darwin estará en Montevideo el 26 de mayo igual que el resto de los futbolistas.

Las fechas claves de la selección para el Mundial