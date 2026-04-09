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Buenas noticias para Bielsa: Giorgian de Arrascaeta volvió al gol en el debut por Copa Libertadores de Flamengo, que tuvo a Nicolás de la Cruz de titular

De la Cruz tuvo su cuarta titularidad en lo que va del 2026, mientras que De Arrascaeta anotó su primer gol en más de un mes

9 de abril de 2026 7:44 hs
Giorgian de Arrascaeta celebra su gol contra Cusco por la Copa Libertadores

Giorgian de Arrascaeta celebra su gol contra Cusco por la Copa Libertadores

Foto: AFP

El vigente campeón de la Libertadores dominó a un Cusco que no pudo hacer valer los casi 3.400 metros de altura en los que disputó el partido, superado ante un equipo repleto de figuras.

Los dirigidos por el uruguayo Alejandro Orfila aguantaron el resultado en la primera mitad, con algunas grandes atajadas del golero Pedro Díaz, pero a los 15 minutos del segundo tiempo llegó el gol brasileño, tras un centro por izquierda de Ayrton Lucas y el cabezazo de Bruno Henrique.

Cusco lo empató a los 69, tras un centro de José Manzaneda que cabeceó cerca del arco Marlon Ruidías, pero el VAR anuló el tanto porque Manzaneda recibió la pelota en offside.

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A los 85 minutos Giorgian de Arrascaeta entró en lugar de Nicolás de la Cruz, que tuvo su cuarta titularidad en lo que va del 2026, luego de un 2025 en el que arrancó como titular del Mengao pero perdió terreno por sus problemas en la rodilla.

Cerca de diez minutos le bastaron a Giorgian para meterse en el marcador. A los 92, Léo Ortiz dejó al uruguayo en ventaja junto con dos compañeros contra dos defensas peruanos. En el ingreso al área el enganche cedió a la derecha para Luiz Araújo, cuyo disparo fue atajado por Díaz. El rebote le quedó a De Arrascaeta, que primero probó de volea para encontrar de nuevo al golero, pero en el segundo rebote cabeceó y concretó el 2-0.

Es el primer gol de Giorgian desde el 27 de febrero, cuando le anotó a Lanús en la derrota 3-2 por la vuelta de la Recopa Sudamericana, que se llevó el equipo argentino. El enganche lleva seis goles y cuatro asistencias en 2026.

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