El mensaje de Luis Mejía tras el empate de Nacional en Chile y el fallo de Ignacio Suárez en el final del partido; ¿para cuándo estará a la orden el panameño?

El golero de Nacional , Luis Mejía , se expresó en sus redes sociales luego del empate 1-1 de los tricolores ante Coquimbo Unido en el debut en la Copa Libertadores este miércoles en Chile, donde el panameño no estuvo por estar lesionado.

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El arquero siguió el partido y vio como a los albos se le escapaba el triunfo en una última jugada en la que Ignacio Suárez, quien lo sustituyó, dio rebote para que el uruguayo Manuel Fernández pusiera la igualdad.

De esa forma, los tricolores se quedaron sin victoria y tuvieron que conformarse con un empate con sabor amargo.

Un error de Ignacio Suárez al final, le dio el empate a Coquimbo Unido ante Nacional por Copa Libertadores

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Tras el partido, Mejía se manifestó en sus redes sociales con un posteo.

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El panameño compartió una foto con el marcador del partido y los jugadores saludando a los hinchas, y le agregó el mensaje “siempre es siempre”, con corazones tricolores.

Además, señaló: “Todos juntos”.

El mensaje de Luis Mejía tras el empate de Nacional ante Coquimbo El mensaje de Luis Mejía tras el empate de Nacional ante Coquimbo

¿Para cuándo estará Luis Mejía?

Luis Mejía se recupera de una lesión muscular que sufrió con la selección de Panamá en la pasada Fecha FIFA de marzo.

El arquero se lesionó el 27 de marzo cuando estaba atajando como titular en el amistoso de su combinado ante Sudáfrica en Durban.

Tras regresar a Montevideo y sumarse a los entrenamientos de Nacional, se le realizó un chequeo y el pasado domingo 5 de abril se confirmó que sufrió un desgarro.

Luis Mejía en la selección de Panamá en el partido ante Sudáfrica Luis Mejía en la selección de Panamá en el partido ante Sudáfrica

La habitual para este tipo de lesiones son 21 días de recuperación, tres semanas para volver a entrenar, por lo que el golero recién está llegando a 14 días este viernes, por lo que aún debería esperar hasta el día viernes 17 de marzo.

En esas fechas, Mejía se perderá el partido de este sábado ante Deportivo Maldonado y el del próximo martes 14 ante Deportes Tolima por Copa Libertadores en el Gran Parque Central.

La vuelta del panameño podría ser el domingo 19 de abril, cuando Nacional visite a Liverpool por la fecha 12 del Apertura.