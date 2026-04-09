La euforia del DT de Luciano Rodríguez en el vestuario tras el gran triunfo de Neom, con dos goles del uruguayo, ante Al Ittihad por la Liga de Arabia Saudita; mirá el video
La importancia de la victoria de Neom quedó reflejada en el vestuario, donde el técnico Cristophe Galtier, ex PSG de Lionel Messi, Mbappé y Neymar, festejó con mucha euforia
9 de abril de 2026 10:07 hs
La algarabía del DT de Luciano Rodríguez, Cristophe Galtier, tras el gran triunfo de Neom
El técnico del uruguayo Luciano Rodríguez en Neom, el francés Cristophe Galtier, festejó con mucha algarabía el gran triunfo de su equipo por 4-2 ante Al Ittihad por la Liga de Arabia Saudita, encuentro en el que el atacante celeste marcó los dos primeros goles.
20260408 1-0 de Luciano Rodríguez con Neom a Al-Ittihad
Luego, Al Ittihad empató 2-2, pero Neom fue por más y terminó ganando el encuentro ante uno de los pesados de la Liga saudí, resultado que le permite estar octavo en la tabla.
La importancia de la victoria quedó reflejada en el vestuario, donde el técnico Galtier, ex PSG de Lionel Messi, Mbappé y Neymar, entre otros equipos, festejó con mucha euforia y saludó a los jugadores, quienes también dieron rienda suelta a la celebración.
"Excelentes primeros 30 minutos": lo que dijo Galtier
"Es bueno ganar contra un equipo tan bueno. Jugamos unos excelentes primeros 30 minutos, pero luego nuestro ritmo decayó y les permitimos meterse en el partido", dijo el DT francés tras el partido, destacando el gran arranque de Luciano Rodríguez.
"En el descanso les dije a mis jugadores que teníamos que seguir jugando con confianza y creando ocasiones. Poco después recibimos un gol a balón parado, lo cual no es fácil, pero la forma en que nos recuperamos rápidamente y ganamos es fantástica para nosotros", agregó.
"Es un muy buen resultado para Neom como equipo y también como club, especialmente por haberlo conseguido con jugadores tan jóvenes y talentosos en un estadio como este. Ahora tenemos poco tiempo de descanso antes del próximo partido contra el Al Najmah, pero también tenemos una gran motivación para ir a ganar nuestro tercer partido consecutivo fuera de casa", sostuvo el francés.