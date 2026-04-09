Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / SUDAMERICANA

Copa Sudamericana: mirá el insólito gol olímpico con el que Cuenca le ganó al Santos de Christian Oliva, sin la presencia de Neymar

Neymar no viajó a Ecuador ya que está siguiendo un protocolo especial para reacondicionarse físicamente, con el Mundial 2026 en la mira

9 de abril de 2026 10:24 hs

El gol olímpico del Deportivo Cuenca al Santos

Video: ESPN

El Deportivo Cuenca de Ecuador dio una de las sorpresas en el arranque de la Copa Sudamericana al vencer 1-0 al Santos de Brasil, que tuvo al uruguayo Christian Oliva de titular y que no contó con la presencia de Neymar y Gabriel Barbosa.

El partido, disputado en el Estadio Serrano Aguilar de Cuenca, a 2.560 metros de altura, se decantó a favor del local al minuto 59, con un insólito gol olímpico de Lucas Mancinelli que la Conmebol dio como gol en contra de Gabriel Brazao, golero del Santos.

Después de dar los dos primeros pasos hacia atrás para tomar carrera, el argentino sorprendió a todo el equipo rival lanzando rápido el disparo, lo que agarró a Brazao fuera de la línea del arco.

La pelota se dirigió al primer palo, desprotegido, pero el arquero brasileño se lanzó e interceptó la pelota luego de que esta pegara en el palo.

Con una roja a los 5 minutos, River Plate igualó con Blooming en Bolivia en su debut en la Copa Sudamericana

¿A qué hora juegan hoy Juventud de Las Piedras vs Cienciano por la Copa Sudamericana y dónde verlo?

Sin embargo, el balón luego se le escabulló por abajo y se metió lentamente en su arco, decretando así el 1-0 que luego sería definitivo.

Oliva disputó 64 minutos, hasta que fue sustituido por Thaciano. En ese momento también ingresó al campo Robinho Jr., hijo del famoso exfutbolista Robinho.

Por otra parte, ni Neymar ni Gabriel Barbosa (o Gabigol), principales figuras del equipo brasileño, viajaron con el equipo a Ecuador.

El primero está siguiendo un protocolo especial para evitar exigencias mayores y reacondicionarse físicamente, con el Mundial 2026 en la mira. El segundo, en tanto, fue baja porque se realizó un tratamiento en la rodilla.

Con esta victoria Cuenca comienza la Copa Sudamericana como líder de su Grupo D, debido a que San Lorenzo y Recoleta de Paraguay empataron 1-1.

Las más leídas

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

El dinero que se perdió de ganar Nacional en la Copa Libertadores por el empate de Coquimbo Unido en la última jugada

El mensaje de Luis Mejía tras el empate de Nacional en Chile y el fallo de Ignacio Suárez en el final del partido; ¿para cuándo estará a la orden el panameño?

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Independiente Santa Fe vs Peñarol en el que debuta el carbonero en la altura por la fase de grupos

Temas

Copa Sudamericana Gol Olímpico santos Christian Oliva Neymar Cuenca Mundial 2026

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos