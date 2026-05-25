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Investigan estafa en Lavalleja tras falsa promoción de descuento en combustibles: una mujer perdió $ 237 mil

La mujer declaró que recibió un mensaje de WhatsApp en el que le ofrecían un supuesto descuento del 35 % en combustibles de ANCAP utilizando tarjeta OCA

25 de mayo de 2026 13:13 hs
La maniobra fraudulenta se realizó mediante WhatsApp

La maniobra fraudulenta se realizó mediante WhatsApp

Unsplash

La Policía de Lavalleja investiga una estafa informática que perjudicó a una mujer de 64 años, quien terminó gestionando sin saberlo un crédito por $ 237.000 luego de recibir mensajes vinculados a una supuesta promoción de descuentos en combustibles.

Según informó Jefatura, efectivos del Departamento de Delitos Complejos asumieron la investigación tras la denuncia presentada por la víctima. La mujer declaró que recibió un mensaje de WhatsApp en el que le ofrecían un supuesto descuento del 35 % en combustibles de ANCAP utilizando tarjeta OCA. Al solicitar más información sobre el beneficio, recibió otro mensaje en el que se le pedía validar su identidad.

Posteriormente comenzaron a llegarle varios códigos por SMS y, entre ellos, apareció la confirmación de un crédito por el monto denunciado.

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Una maniobra similar con la imagen de BROU y ANCAP

En marzo de este año también se denunció un intento de estafa que utilizaba la imagen institucional del Banco República y ANCAP a través de una falsa publicidad difundida en Facebook.

La maniobra también ofrecía un supuesto descuento del 35 % en combustibles y redirigía a los usuarios hacia un sitio web falso que imitaba la apariencia de la plataforma del BROU para captar datos personales y bancarios.

Un hombre de Paysandú relató al medio local El Telégrafo que el aviso tenía un aspecto “muy real”.

Uno siempre piensa que las estafas te van a llegar por WhatsApp o por una llamada, pero esto era un aviso de Facebook”, contó.

Según explicó, luego de hacer clic fue redirigido al navegador de su celular y encontró una interfaz similar a la aplicación oficial del banco. “Me pedía número de cédula, contraseña y después la llave digital”, señaló.

Tras ingresar los datos, recibió un mensaje de error y minutos después una llamada desde el área informática del BROU informándole que su cuenta había sido bloqueada preventivamente por un posible intento de fraude.

Me dijeron que mucha gente cae porque piensa que Facebook es seguro y que la publicidad también lo es, pero no necesariamente”, afirmó.

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