El récord que alcanzó Luis Suárez y que solo tenían gigantes como Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Puskas

Luis Suárez fue la gran figura de Inter Miami este domingo en la victoria por 6-4 sobre Philadelphia Union jugando como locales por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos. El uruguayo convirtió tres goles en ese triunfo y alcanzó un récord que solo tenían gigantes como Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Puskas.

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Este encuentro cerró la fecha 15 y fue la última previa a que se dispute el Mundial 2026.

Una de las notas relevantes del compromiso fue la lesión de Lionel Messi, quien debió dejar la cancha a los 72 minutos y se realizará estudios antes de sumarse a la selección argentina para la citada Copa del Mundo.

Luis Suárez convirtió tres goles para Inter Miami ante un rival en el que anotó el uruguayo Bruno Damiani.

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Con este nuevo hat-trick, El Pistolero sigue marcando hitos en la historia del fútbol.

Es que disputó su partido número 1.042 como profesional, y alcanzó las 900 participaciones en goles, algo que hasta ahora solo habían alcanzado Pelé, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo y Puskas.

Suárez lleva convertidos 606 tantos oficiales y 295 asistencias, por lo que en realidad superó las 900 participaciones en goles y suma 901.

Cada día que pasa sigue demostrando que es uno de los mejores goleadores de su generación.