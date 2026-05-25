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Llegaron Darwin Núñez y Araujo: a la espera de la lista de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026; ¿qué jugadores entrenan en el Complejo Celeste bajo las órdenes del DT?

El entrenador de la selección uruguaya ya cuenta con una decena de jugadores a disposición

25 de mayo de 2026 11:01 hs
Darwin Núñez al llegar al Complejo de la AUF

Darwin Núñez al llegar al Complejo de la AUF

Mientras el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, se prepara para dar a conocer la lista de convocados al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, varios jugadores ya entrenan en el Complejo Uruguay Celeste de cara al torneo, a la espera de que sean confirmado en la nómina.

El DT debe elevar la lista en los próximos días y el 2 de junio es la fecha en que la FIFA hará oficiales las 48 convocatorias, según informa la web del ente rector del fútbol mundial.

Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia 20260331
Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Marcelo Bielsa en el partido ante Argelia

Los jugadores que ya entrenan con Marcelo Bielsa

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Se espera que en las próximas horas lleguen varios jugadores más ya que este 25 de mayo comenzó el “periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26”, como indica la FIFA, tras finalizar las ligas este fin de semana, quedando solo pendiente los partidos de copa que se juegan esta semana.

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El cuerpo técnico recibió en horas de la mañana los jugadores Joaquín Piquerez, que se recupera de la lesión que sufrió ante Inglaterra, Matías Viña, también con un desgarro y en tratamiento, y a Juan Manuel Sanabria.

Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste
Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste

Juan Manuel Sanabria al llegar al Complejo Celeste

Además, Ronald Araujo llegó a Montevideo y se espera que asista al Complejo en la jornada, al igual que Darwin Núñez y Manuel Ugarte.

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Anteriormente, habían llegado ya y comenzado a entrenar Sebastián Cáceres, Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Brian Rodríguez, Giorgian De Arrascaeta, que se recupera de su clavícula, Santiago Mele y Federico Viñas.

Rodrigo Zalazar al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026
Rodrigo Zalazar al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Rodrigo Zalazar al sumarse a los entrenamientos de Uruguay para el Mundial 2026

Afuera del Mundial

Luego de la confirmación de que Nahitan Nández no estará en la lista definitiva, este lunes Facundo Torres llegó a Montevideo y anunció que no estará en la lista, tal como se lo manifestó Marcelo Bielsa mediante un llamado.

Otro que no estará es Nicolás Fonseca, volante de Oviedo.

Puesto por puesto, los jugadores que ya están en el Complejo Celeste:

Goleros: Santiago Mele

Defensas: Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez, Ronald Araujo

Volantes: Facundo Pellistri, Rodrigo Zalazar, Giorgian De Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria

Delanteros: Brian Rodríguez, Federico Viñas, Darwin Núñez

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