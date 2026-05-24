Luis Suárez metió un hat-trick para Inter Miami y dejó en evidencia que su letalidad en el área está vigente; mirá sus tantos en la MLS

Luis Suárez demostró una vez más que su capacidad goleadora está intacta. A los 39 años, el Pistolero metió un hat-trick para Inter Miami que goleó 6-4 a Philadelphia Union donde juega Bruno Damiani, quien también hizo un gol.
A los 28' puso su primer gol al bajar un centro de pecho y clavar una media vuelta sin dejar picar la pelota. Una demostración neta de la vigencia de su letalidad en el área. Así descontó y el partido se puso 2-3 para su equipo.
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A los 43' puso el 4-3 al capturar un rebote en el área chica, en jugada iniciada por izquierda por Lionel Messi, quien recibió una dura falta.
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A los 80' puso el 5-4 aprovechando otro rebote para rematar de pierna zurda.
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Lionel Messi pidió el cambio y salió sentido
A menos de tres semanas del inicio del Mundial 2026, Lionel Messi pidió este domingo el cambio durante el partido tras sentir, aparentemente, molestias en la pierna izquierda.
El astro argentino, que suele jugar los partidos completos, se retiró caminando del césped de la cancha de Inter en el minuto 73 y enfiló directamente el vestuario después de que se llevara la mano al muslo izquierdo.
El capitán de Inter, que había dado dos asistencias en la alocada victoria 6-4 ante Philadelphia Union, disputaba su último partido en la MLS antes del parate por el Mundial de Norteamérica, que arranca el 11 de junio y finaliza el 19 de julio.