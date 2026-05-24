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Diego Aguirre destacó el retorno de Javier Cabrera, "un jugador clave" y el extremo declaró sentirse "orgulloso" por su regreso

Después de ocho meses y 18 días, Javier Cabrera volvió a las canchas tras sufrir una rotura de ligamentos de rodilla: mirá lo que dijo el jugador y el entrenador Diego Aguirre tras el triunfo ante Defensor Sporting

24 de mayo de 2026 22:23 hs
Diego Aguirre&nbsp;

Diego Aguirre 

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, valoró especialmente el triunfo contra Defensor Sporting, por la segunda fecha del Torneo Intermedio, por todos los cambios que tuvo que hacer y porque ahora el equipo se enfoca en racha positiva a enfrentar a Independiente Santa Fe, por Copa Libertadores.

"Encontramos el gol al comienzo del segundo tiempo y eso nos dio tranquilidad. No tuvimos un gran juego, pero era un partido que teníamos que ganar porque jugamos con muchas variantes pensando en el partido del miércoles y se hacía un partido muy difícil, pero había que ganarlo y lo pudimos hacer", dijo Aguirre al término del partido en diálogo con el canal oficial del torneo.

Peñarol jugará el miércoles a la hora 21.30 en el Campeón del Siglo ante Santa Fe, al que necesita vencer para terminar tercero y pasar a jugar 16avos de final de Copa Sudamericana. Ya está eliminado de los octavos de final de la Libertadores.

Los elogios para Diego Laxalt y Lucas Hernández

Consultado sobre Diego Laxalt, Aguirre no escatimó sus elogios: "Es muy buen jugador, con mucha jerarquía, con una carrera impresionante y está encontrando su mejor forma física. Tiene mucha calidad para jugar, entiende el juego, la verdad que es muy buen jugador".

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También destacó a Lucas Hernández: “Es un gran jugador que tiene que encontrar su mejor forma física y siempre aporta calidad”.

El retorno de Javier Cabrera

Poder volver significa mucho. Es muy importante para el grupo y es un jugador clave para nosotros. Estoy feliz por él y por todos nosotros”, manifestó Aguirre.

Cabrera, por su parte, dijo en el mismo medio: "Muy contento, me voy con un orgullo bárbaro de poder volver después de ocho meses y una alegría muy grande por venir a esta cancha y llevarnos los tres puntos".

"Es largo pero hay que tener paciencia, yo ya la pasé hace unos años a esta lesión, pero con el apoyo del grupo en el día a día se me hizo más fácil y llevadero. Estoy muy bien y a medida que pasen los partidos voy a ir agarrando ritmo", agregó.

Aguirre, fiel a su estilo, contestó con una evasiva cuando le preguntaron si para el miércoles va a recuperar a algún jugador lesionado: "Ya recuperamos bastante hoy, vamos a estar bien, había que sacar este partido y ahora sí a pensar en el partido del miércoles en el que tenemos que encontrar esa clasificación".

El DT tiene en sanidad a Nahuel Herrera (operado del hombro), Roberto Fernández (lesión muscular), Brandon Álvarez (se informó pubalgia pero hay otra lesión que no fue revelada), Lorenzo Couture (fractura de clavícula) y Franco González (lesión muscular). Leonardo Fernández fue operado de rotura de ligamentos. Maximiliano Olivera estaba suspendido para el torneo local. En la Copa recupera a Lucas Ferreira, suspendido ante Corinthians.

“Tenemos que ganar y reencontrar la motivación en la Copa Sudamericana, que no era el objetivo, pero no deja de ser algo importante”, concluyó.

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