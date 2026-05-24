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5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 24 de mayo EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

24 de mayo de 2026 22:08 hs
5 de ORO

5 de ORO

Este domingo 24 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 49.000.000, lo que equivale a más de U$S 1.200.000.

El Pozo de Oro sorteó $ 16.276.146 y resultó vacante. Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 819.393 y terminó con 3 aciertos, que se llevaron $ 273.131 cada uno.

El Pozo Revancha puso en juego $ 31.820.283 y también resultó vacante.

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El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 24/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

  • 25
  • 18
  • 38
  • 21
  • 03
  • Bolilla extra: 30

Resultados del Pozo Revancha

  • 07
  • 08
  • 41
  • 44
  • 23

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

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