5 de Oro: resultados del sorteo del domingo 24 de mayo EN VIVO

Este domingo 24 de mayo se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 49.000.000 , lo que equivale a más de U$S 1.200.000.

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El Pozo de Oro sorteó $ 16.276.146 y resultó vacante . Mientras que el Pozo de Plata repartió $ 819.393 y terminó con 3 aciertos, que se llevaron $ 273.131 cada uno.

El Pozo Revancha puso en juego $ 31.820.283 y también resultó vacante .

5 de Oro: resultados del sorteo del jueves 21 de mayo EN VIVO

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 49 millones de pesos

El sorteo se puede seguir a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 24/05/2026

Resultados del Pozo de Oro

25

18

38

21

03

Bolilla extra: 30

Resultados del Pozo Revancha

07

08

41

44

23

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 70 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.