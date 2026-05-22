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Diego Forlán habló sobre Luis Suárez y opinó acerca de si será convocado para la selección uruguaya de Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá el video

El Mejor Jugador del Mundial Sudáfrica 2010 para la FIFA, dio su versión acerca de lo que puede ocurrir con El Pistolero en estos días

22 de mayo de 2026 13:17 hs

Diego Forlán habló en las últimas horas de qué piensa sobre la posibilidad de si Luis Suárez será o no convocado por el técnico de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México.

El exdelantero celeste elegido el Mejor Jugador del Mundial de Sudáfrica 2010, fue consultado acerca de su opinión respecto a El Pistolero.

Lo que dijo Diego Forlán

Diego Forlán no esquivó la pregunta acerca de si pensaba que Marcelo Bielsa, técnico de la selección uruguaya, iba a citar a Luis Suárez a la celeste para el Mundial 2026.

"La situación de Luis (Suárez) se dio muy clara y él marcó un antes y un después, un punto final en el momento en que él se despidió de la selección", comenzó diciendo Forlán.

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Y continuó: "Entonces, habría que preguntarle eso mucho más al entrenador, que es el que supuestamente va a tomar la decisión, todavía no la tomó, pero se rumorea que no lo va a tener en cuenta. Entonces, desde el momento que hace dos años y pico atrás, dos años más o menos, fue cuando él jugó el último partido de la selección uruguaya frente a Paraguay en el Estadio Centenario y después, obviamente, manifestó su retiro de la selección y desde ahí enmarcó una un antes y un después".

Forlán continuó hablando sobre Luis Suárez.

"Hoy, que estamos tan cerca de lo que es el Mundial, él que lo está viviendo más de cerca que nadie, estando en Estados Unidos y jugando allí, yo creo que ese arrepentimiento lo ha demostrado con declaraciones que ha tenido. Y claro, son esas cosas que lamentablemente a veces uno se arrepiente por haber tomado esas decisiones. tan rápidamente en aquel momento que las tomó".

"Por más que hay vueltas atrás, no estoy diciendo que por más que haya tomado esa decisión, significa que no pueda volver, pero bueno, después la decisión pasa por el entrenador y se rumorea que es el entrenador que ha tomado la decisión de que no lo tendría en cuenta", continuó.

Y finalizó: "Pero bueno, todavía no se sabe nada, habrá que esperar esa lista de 26 jugadores a ver si termina estando o no".

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