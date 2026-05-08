El crack mundial que reveló que Diego Forlán era uno de sus jugadores top cuando lo vio en Sudáfrica 2010

Diego Forlán fue elegido por la FIFA como el Mejor Jugador del Mundial 2010 cuando Uruguay terminó en el cuarto lugar de la mano del Maestro Óscar Tabárez como entrenador, luego de 40 años sin poder acceder a ese puesto.

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El mediocampista Gavi , actual pieza clave en Barcelona y la selección de España que enfrentará a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en el Mundial 2026 , expresó su preferencia por el crack que defendió a la celeste y con la que ganó, a su vez, la Copa América 2011 en Argentina.

Gavi es actual compañero de Roland Araujo, el uruguayo capitán de Barcelona que este domingo en el clásico ante Real Madrid, buscará levantar el título de LaLiga de España, jugando como local, y con solo un empate.

El volante español brindó una entrevista a DSports en la que habló de varios temas.

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"A mí siempre me ha gustado mucho Boca", dijo entre otras cosas.

20250511 Ronald Araujo celebra el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España junto a Dani Olmo y Gavi Ronald Araujo celebra el triunfo de Barcelona sobre Real Madrid en LaLiga de España junto a Dani Olmo y Gavi

Y agregó: "Siempre me gustó Boca por su hinchada y por el estadio (La Bombonera)".

El mediocampista de 21 años se prepara para la que será su segunda Copa del Mundo luego de haber sido convocado para Qatar 2022 cuando Luis Enrique era el entrenador de la furia roja.

A su corta edad, Gavi ya conquistó seis títulos con la camiseta de Barcelona y uno con su seleccionado nacional (Liga de Naciones de la UEFA 2023).

000-33762tr-jpg..webp Federico Valverde y Militao marcando en un partido a Gavi de Barcelona en un clásico Fayez Nureldine / AFP

El combinado europeo iniciará su camino mundialista contra Cabo Verde el próximo 15 de junio en Atlanta, en la que será la primera jornada del Grupo H. Más tarde, los españoles se medirán con Arabia Saudita en el mismo escenario y definirán el pase a dieciseisavos de final contra Uruguay en Guadalajara.

Hablando de otros temas, Gavi repasó que cuando España ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 tenía solo seis años y lo marcó.

Entre las estrellas de esa Copa del Mundo había dos sudamericanos que le llamaban la atención: el uruguayo Diego Forlán y el argentino Carlos Tevez. "Me gustaban mucho, me parecían top", explicó.