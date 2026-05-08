Los históricos de la selección uruguaya Luis Suárez, Forlán, Muslera, Godín, Abreu y Scotti protagonizan la nueva campaña de Unicef; mirá el video

Los históricos jugadores de la selección uruguaya Luis Suárez, Diego Forlán, Sebastián Abreu, Diego Godín, Andrés Scotti y Fernando Muslera, quien volvió a formar parte de la celeste con Marcelo Bielsa, protagonizan la última campaña de Unicef Uruguay.

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Los reconocidos futbolistas aparecen en la pieza que fue lanzada días atrás y en la que, como se señala, el contenido cuenta con apoyo de Inteligencia Artificial (IA) para las imágenes.

Así se ve a los jugadores ayudando a niños a superar distintas dificultades que les aparecen en un partido que se disputa en un estadio repleto de banderas uruguayas en las tribunas.

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“Picala”, le dice el Loco Abreu a uno de los pequeños futbolistas que debe patear un penal, recordando su remate en Sudáfrica 2010.

Sebastián Abreu en la nueva campaña de Unicef Sebastián Abreu en la nueva campaña de Unicef

Campaña anual de recaudación de fondos

UNICEF Uruguay presentó días atrás su campaña anual de recaudación de fondos, una iniciativa que convoca a toda la sociedad a sumarse en favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Bajo la consigna “Ponete la camiseta por la infancia”, UNICEF dio a conocer la nueva camiseta solidaria, a la venta en locales de Tata de todo el país y la web de AUF Store a $499.

Diego Forlán en la nueva campaña de Unicef Diego Forlán en la nueva campaña de Unicef

Además, hasta el 23 de mayo se desarrollarán distintas acciones para dar a conocer su trabajo en Uruguay y el mundo e invitar a más personas a sumarse.

En ese marco, el 17 de mayo a las 20 horas se realizará un show solidario de Chacho Ramos en el Teatro Movie, con entradas disponibles a $850 en la web y boleterías.

También, durante toda la campaña se podrá colaborar mediante donaciones en cajas y autocajas de Tata y BAS, así como participar de una penca mundialista solidaria online en unicef.mipenca.uy, con aportes desde $ 100.

Diego Godín y Andrés Scotti en la nueva campaña de Unicef Diego Godín y Andrés Scotti en la nueva campaña de Unicef

Lo recaudado por todas estas acciones contribuirá a sostener el trabajo de Unicef por la infancia y la adolescencia en Uruguay y el mundo.

La campaña culminará el sábado 23 de mayo con la emisión del programa televisivo de recaudación anual de Unicef por todos los canales de televisión del país, con figuras de los medios uruguayos, artistas e invitados especiales en una transmisión nacional.

Fernando Muslera en la nueva campaña de Unicef Fernando Muslera en la nueva campaña de Unicef

“En un contexto global desafiante para millones de niños y niñas, el apoyo de personas solidarias a la misión de Unicef es más importante que nunca”, destacaron en el lanzamiento. “Su compromiso permite sostener el trabajo por la infancia y seguir llegando a quienes más lo necesitan. Unicef invita a todos los uruguayos a ponerse la camiseta de la infancia”.

Quienes deseen ya pueden hacerse socios a través de unicef.uy, enviando un SMS con la palabra “UNICEF” al 99100 para colaborar con $100 por mes o llamando al 0908 6468 desde un teléfono fijo para contribuir con $150 mensuales. Entre todas las personas que colaboren, se sorteará un nuevo Hyundai HB20 1.0 Comfort 0km, donación de Hyundai Fidocar.