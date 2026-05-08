Primera noche de alerta roja por personas en situación de calle: Civila aseguró que "la mayoría" accede al traslado

El ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila , realizó un balance de la primera noche de aplicación de la alerta roja para personas en situación de calle , medida que implica el traslado obligatorio a refugios y centros de evacuados para evitar que duerman a la intemperie.

En diálogo con Arriba Gente (Canal 10), Civila señaló que durante la primera jornada se abrieron “ más de 200 plazas en dos centros de evacuados en Montevideo , p ero tenemos una capacidad del sistema Mides ampliada ”, aseguró.

En Montevideo se anunció la apertura de cuatro centros de evacuados, a los que se suman refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Ministerio de Desarrollo Social) en el interior y plazas habilitadas en unidades militares de cada departamento.

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Civila indicó que “ en el sistema de contingencia veníamos recibiendo entre 1.800 y 2.000 personas ”, cifra que ahora aumentará tras la implementación del traslado obligatorio.

“Antes, cuando terminaba el invierno, no había atención a la situación de calle en la mayoría de los departamentos, eso cambió a partir del año pasado. Estamos con un sistema con muchas capacidades”, afirmó el ministro. Además, destacó que el sistema pasará de “5.000 plazas permanentes” a “más de 8.000”.

“La mayoría de las personas accede”

Sobre el operativo de evacuación obligatoria, Civila sostuvo que “la mayoría de las personas accede a un traslado cuando la Policía se los plantea” y explicó que los efectivos policiales trabajan junto a equipos del Mides.

“A partir de mediados de mayo todo el sistema Mides queda en funcionamiento de 24 horas”, adelantó el ministro.

Según explicó, el objetivo es que “no se aborde solo como un tema de la noche y tampoco solo del invierno, por eso el sistema nuevo 365”, en referencia a un funcionamiento permanente durante todo el año.