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Copa Libertadores: Conmebol canceló el partido entre Independiente Medellín y Flamengo, suspendido al minuto de juego por incidentes en las tribunas

Los hinchas de Independiente Medellín lanzaron cientos de bengalas a la cancha e intentaron invadir el campo del Atanasio Girardot, en medio de reclamos a su dirigencia

8 de mayo de 2026 10:13 hs
Los jugadores de Independiente Medellín y Flamengo ven los incidentes en la tribuna de la hinchada colombiana

Los jugadores de Independiente Medellín y Flamengo ven los incidentes en la tribuna de la hinchada colombiana

Foto: AFP

La Conmebol canceló este jueves el partido entre Independiente Medellín (DIM) y Flamengo, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2026, luego de los incidentes protagonizados por barras del club colombiano en el Estadio Atanasio Girardot en Medellín.

El árbitro venezolano Jesús Valenzuela suspendió el encuentro apenas al minuto y medio de juego, luego de que el partido comenzara poco después de la medianoche del viernes, debido a una espesa cortina de humo provocada por bengalas encendidas en una de las tribunas del estadio Atanasio Girardot.

Los aficionados del DIM protestaban contra la dirigencia del club antioqueño en medio de un ambiente de creciente tensión en las gradas.

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Los jugadores de ambos equipos se retiraron posteriormente a los camerinos sin verse afectados por los incidentes, mientras aumentaban los incidentes en las gradas del principal escenario deportivo de Medellín, la segunda ciudad más importante de Colombia.

Casi 50 minutos después de la interrupción, las autoridades locales ordenaron por los altavoces la evacuación total de los aficionados presentes en el estadio.

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Desde las tribunas se escuchaban gritos de "¡Que se vayan todos!", dirigidos a los directivos del conjunto colombiano, mientras la policía intentaba contener a miembros de la barrabrava del DIM que intentaban invadir el terreno de juego y seguían lanzando bengalas hacia la zona que separa las gradas del campo, donde habitualmente se ubican fotógrafos y personal de seguridad.

La Conmebol, en su cuenta en X, informó casi una hora y media después del inicio del encuentro que el partido "fue cancelado".

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En este tipo de incidentes, la Conmebol suele adoptar medidas disciplinarias de carácter estricto, conforme a su reglamento, que pueden incluir la descalificación de clubes implicados y la imposición de fuertes multas económicas.

"La responsabilidad no es nuestra, el equipo que jugaba en casa no ha podido garantizar la seguridad", dijo en un video grabado en el camerino del Flamengo el director de fútbol del club, José Boto, quien además solicitó la adjudicación de los tres puntos conforme al reglamento disciplinario de la competición.

Flamengo, campeón vigente del torneo continental, buscaba la victoria en Medellín, un resultado que le habría asegurado la clasificación anticipada a los octavos de final.

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FUENTE: AFP

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