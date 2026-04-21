La Brujita Verón dio detalles de la Navidad que terminó "a las piñas" con el plantel de Manchester United, cuando compartía equipo con Diego Forlán

El actual presidente de Estudiantes de La Plata, Juan Sebastián Verón, brindó una distendida entrevista en la cual contó un episodio que vivió cuando defendía a Manchester United de Inglaterra, en el mismo plantel que jugaba el uruguayo Diego Forlán .

El uruguayo, elegido Mejor Jugador del Mundial Sudáfrica 2010, llegó a los red devils pedido por Sir Alex Ferguson, cuando se lo llevaron del aeropuerto de Londres, ya que su primer destino era Middlesbrough, en enero de 2002.

A esa altura, La Brujita Verón ya llevaba seis meses en Manchester United, con el que junto a Forlán ganarían la Premier League 2002-03.

Juan Sebastián Verón contó una anécdota desconocida de su pasaje por Manchester United durante un encuentro con Agustín Creevy en el Country Club de City Bell, donde entrena Estudiantes de La Plata.

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Allí, La Brujita recordó una fiesta navideña en Inglaterra que terminó en una pelea en la cual participaron dos gigantes jugadores de Los Pumas: Agustín Pichot y Felipe Contepomi.

Cabe recordar que Pichot, uno de los mejores jugadores argentinos de rugby de todos los tiempos, por entonces defendía a Bristol en aquel país.

"En ese momento, era ir de un bar a otro y tomar toda la cerveza que se podía. Y le digo: ‘Está esto’. Cayó Agustín (Pichot) con Felipe Contepomi y les dije: ‘Los meto en el micro’", comenzó contando Verón.

Y añadió: "En determinado momento, no sé quién agarró el micrófono y empezaron a cantar ‘England, England’. Y le sacamos el micrófono y empezamos a cantar por Argentina y arrancamos a las piñas. Entre los irlandeses, holandeses, los ingleses… y no sé si Felipe le saca la gorra a uno o no sé qué…".