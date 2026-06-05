De la AUF al mundo: los ingresos inesperados de FIFA que reciben Liverpool, Boston River, River Plate y Montevideo City Torque gracias a la selección uruguaya por el Mundial 2026

El camino hacia el Mundial 2026 no solo se traduce en gloria deportiva y pasajes internacionales para las selecciones; también representa una ingeniería financiera que impacta directamente en las arcas de los clubes que sostienen las bases del fútbol en todo el planeta. Este viernes, la FIFA oficializó una resolución clave dentro de su renovado Programa de Beneficios para Clubes, anunciando una reserva global de US$ 100 millones destinada a todas aquellas instituciones que liberaron futbolistas durante el proceso de la clasificación mundialista o también conocido como Eliminatorias.

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En el fútbol uruguayo, el impacto de esta medida se sintió de inmediato, premiando la proyección de varias figuras jóvenes del medio local por parte de Marcelo Bielsa, q uien fue el responsable de haberle dado minutos en un caso, y a tenerlos en el banco en la mayoría de ellos.

Entre los principales beneficiados del fútbol de este país se encuentran Liverpool y Boston River, que percibirán las cifras más altas del lote local gracias a la presencia sostenida de sus futbolistas en las convocatorias. La FIFA entrega por cada partido jugado o incluso convocatoria en el banco de suplentes por Eliminatorias a través de este programa, US$ 2.360.

El equipo de La Cuchilla recibirá la suma de US$ 4.720 por haber cedido al lateral Kevin Amaro a dos encuentros de las Eliminatorias. El futbolista jugó los últimos 17 minutos contra Chile en el último partido de Clasificatorias en el 0-0 en Santiago, con Uruguay ya clasificado al Mundial y los trasandinos ya eliminados del mismo. El futbolista ingresó por Brian Rodríguez.

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Pero, a su vez, en el partido anterior, había estado en el banco de suplentes contra Perú, lo que también cuenta para FIFA.

20241202 Juan Rodríguez Boston River Nacional, Torneo Clausura. Foto: @bostonriver Juan Rodríguez Foto: @bostonriver

Idéntico monto, US$ 4.720, irá a parar a las arcas de Boston River por el zaguero Juan Martín Rodríguez, quien entonces estaba a préstamo de Peñarol. El caso de Rodríguez es un fiel reflejo de la vitrina que significan estas citaciones: el defensa, tras volver a los carboneros y que Diego Aguirre le diera minutos en Primera división, fue transferido a Cagliari en la Serie A de Italia.

Juanchi Rodríguez estuvo en el banco de relevos en dos encuentros: contra Colombia y Brasil, ambos en noviembre de 2024.

El peso de cada convocatoria

La resolución de la FIFA estipula un pago fijo de US$ 2.360 por cada partido en el que un futbolista estuvo afectado a la disciplina de su selección nacional.

Bajo este criterio analítico, otros dos clubes de Montevideo lograron registrar ingresos en el nuevo programa de compensación.

whatsapp-image-2024-04-21-at-16-30-10-jpeg..webp Alejandro García y Joaquín Lavega en el 2-2 de Progreso vs River Plate Inés Guimaraens

River Plate recibirá US$ 2.360 por la cesión del atacante Joaquín Lavega a un compromiso oficial de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

El extremo estuvo en el banco de suplentes contra Ecuador en octubre de 2024, antes de ser transferido a Fluminense dos meses después.

20240819 Lucas Pino, Montevideo City Torque, La Luz, Segunda División Profesional. Foto: @MvdCityTorque Lucas Pino con Montevideo City Torque Foto: @MvdCityTorque

Por su parte, Montevideo City Torque percibirá la misma cifra de US$ 2.360 tras la convocatoria del volante Lucas Pino, quien el pasado lunes la colgó del ángulo defendiendo a Central Español para el triunfo en la hora 1-0 ante Peñarol por la tercera fecha del Torneo Intermedio.

En setiembre de 2024, estuvo en el banco de suplentes contra Venezuela.

Aunque los montos puedan parecer simbólicos frente a las astronómicas transferencias europeas, para el ecosistema del fútbol uruguayo representan un respaldo institucional de gran valor. Estas cuatro instituciones percibirán en total US$ 14.160 de la FIFA, por haber colaborado con la selección uruguaya de Marcelo Bielsa.

Es un reconocimiento directo al esfuerzo de los clubes por dar rodaje a talentos jóvenes que, en un fútbol cada vez más globalizado, terminan nutriendo las convocatorias del combinado mayor mucho antes de dar el salto definitivo al viejo continente.