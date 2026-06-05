Golpe al bolsillo de Nacional: percibirá la mitad de lo esperado de parte de FIFA por la participación de Luis Mejía en el Mundial 2026; mirá el monto

La FIFA confirmó este viernes el valor que pagará a los clubes por cada jugador convocado al Mundial 2026 y el mismo se bajó a un poco menos de la mitad de lo que se entregó a cada institución para la Copa del Mundo de Qatar 2022, por lo que Nacional recibirá el 50% de lo que esperaba por los días que Luis Mejía estará con la selección de Panamá.

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El arquero tricolor viajó para unirse a su combinado nacional el pasado jueves 28 de mayo , después de enfrentar a Coquimbo Unido por la Copa Libertadores y que clasificó al albo a la Copa Sudamericana y se lesionó en el primer tiempo, por lo que fue sustituido para el complemento.

En la hipótesis de que la selección panameña sea eliminada del Mundial 2026 en su llave, jugará su último partido por el Grupo L del torneo el 27 de junio , ante Inglaterra, por lo que el arquero estará como mínimo un mes exacto con su selección.

Serían al menos 31 días, que hubieran dado a Nacional un estimado de US$ 341.000 por la participación de Luis Mejía en la Copa del Mundo, ya que se especulaba con que iba a percibir US$ 11.000 por día como había ocurrido en la anterior Copa del Mundo con cada futbolista de cada club.

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Sin embargo, este viernes la FIFA hizo oficial que el valor es menor que en lo entregado en el Mundial Qatar 2022, que era de US$ 11.000 y se pagará US$ 5.000 por jornada.

Todo esto pese a que la FIFA haya aumentado en un 70% el presupuesto para los clubes.

Es que en total, se pagarán US$ 355 millones a los equipos.

¿Cuál es la explicación? El aumento del número de selecciones (de 32 a 48).

Además, se destinó un valor a los clubes por la cesión de los futbolistas en las Eliminatorias.

De esa forma, Nacional percibirá menos de la mitad de lo que tenía pensado cobrar por Luis Mejía y su participación en el Mundial 2026. En vez de US$ 341.000 que esperaba, recibirá US$ 155.000. Ese monto solo se incrementará si Panamá supera la fase de grupos.