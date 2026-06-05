Vacaciones, pretemporada en el Este y período de pases: el plan de Nacional para el receso por el Mundial 2026

Nacional ya tiene armado el plan de trabajo para el receso por el Mundial 2026 en la Liga AUF Uruguay que para los tricolores comenzará este sábado luego del partido ante Juventud de Las Piedras por la cuarta fecha del Torneo Intermedio.

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Tras el encuentro de este sábado a las 18:30 en el Gran Parque Central, el plantel quedará liberado por una semana .

Los jugadores tendrán vacaciones hasta el próximo lunes 15 de junio , el día del debut de la selección uruguaya en el Mundial.

En esa jornada los albos volverán a la Ciudad Deportiva Los Céspedes para comenzar una puesta a punto física para el segundo semestre.

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La peor baja que podía tener Nacional en este momento: Maxi Gómez está sentido y tiene muy comprometida su presencia ante Juventud en el último partido antes del parate por el Mundial 2026

20260531 Agustín Dos Santos y Maximiliano Gómez Nacional Campus de Maldonado. Foto: @Nacional Agustín Dos Santos y Maximiliano Gómez Foto: @Nacional

Esa semana, el miércoles 17, el plantel viajará hacia Maldonado para realizar una concentración en Solanas, donde intensificarán los entrenamientos.

La estadía en ese lugar será hasta el viernes 26, cuando regresarán a Montevideo para continuar con la puesta a punto.

Por el momento no tienen partidos amistosos confirmados, pero se espera la concreción de encuentros para ir tomando ritmo.

Período de pases

A su vez, Nacional busca refuerzos y tendrá al menos seis bajas.

Uno de los puestos que quiere cubrir el área deportiva es el de golero, con un fichaje como una alternativa para Luis Mejía y para Ignacio Suárez, quien no ha logrado afianzarse como segunda opción.

20241029 Luis Mejía e Ignacio Suárez Nacional Plaza Colonia Copa AUF Uruguay Foto Leonardo Carreño (16).jpeg Luis Mejía e Ignacio Suárez Foto: Leonardo Carreño

El club busca sí o sí la contratación de un volante central.

El nombre que suena como un posible regreso es el de Felipe Carballo, quien se ha recuperado de una larga lesión.

Nacional tampoco descarta la llegada de otro extremo.

Otro nombre que aparece como un regreso es el de Alfonso “Pacha” Espino.

Por su parte, Gonzalo Carneiro y Exequiel Mereles podrían salir en este período de pases.

Nacional busca concretar una venta que le genere ingresos. El principal nombre en ese sentido es el del juvenil Agustín Dos Santos, quien era seguido por Valladolid desde el anterior período de pases, pero habrá que ver si el club español mantiene el interés y avanza.

Las fechas que tiene Nacional

La actividad oficial de la Liga AUF Uruguay volverá el 11 de julio, fin de semana de cuartos de final del Mundial 2026, cuando se retome el Torneo Intermedio con las últimas tres fechas de la fase de grupos.

Nacional vs Deportes Tolima Copa Libertadores Maxi Gómez foto 1

Por su grupo, a los albos le queda jugar ante Danubio de visitante, y frente a Wanderers y Progreso de local. En esos partidos buscará el primer puesto de la serie que le permita llegar a la final.

La planificación tricolor también contempla el playoffs de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el que los tricolores se medirán ante Tigre con el partido de ida en el Gran Parque Central el martes 21 de julio y el de vuelta en Argentina una semana después, el 28.

“No era el objetivo principal, pero es una oportunidad en la que podemos devolverle al club un título internacional después de muchísimos años”, dijo Jorge Bava sobre la Sudamericana.

“La mentalidad tiene que ser ir a buscar un título internacional y el bicampeonato. Y creer”, agregó el DT a las redes de Nacional este viernes.