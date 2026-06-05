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La peor baja que podía tener Nacional en este momento: Maxi Gómez está sentido y tiene muy comprometida su presencia ante Juventud en el último partido antes del parate por el Mundial 2026

El 9 tricolor es actualmente el mejor jugador del equipo, con goles y buenas actuaciones ofensivas

5 de junio de 2026 8:31 hs
Mathías De Armas y Maximiliano Gómez

Mathías De Armas y Maximiliano Gómez

Foto: Dante Fernández/Focouy

El entrenamiento de Nacional de este jueves en el Gran Parque Central, el último de exigencia antes del partido de este sábado ante Juventud de Las Piedras, dejó la muy mala noticia para los tricolores de que Maximiliano Gómez, de gran momento, sigue sentido y muy probablemente no juegue en esta fecha del Torneo Intermedio.

El 9 tricolor es actualmente el mejor jugador del equipo, con goles y buenas actuaciones ofensivas.

20260531 Maximiliano González y Maximiliano Gómez Deportivo Maldonado Nacional Torneo Intermedio 2026, Foto Dante Fernández Focouy (13)
Maximiliano González y Maximiliano Gómez

Maximiliano González y Maximiliano Gómez

Pero tras el partido ante Deportivo Maldonado del pasado fin de semana quedó sentido y no logró recuperarse, por lo que está prácticamente descartado para este sábado.

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El entrenador Jorge Bava deberá buscar alternativas en un puesto en el que también tiene sentidos a Maximiliano Silvera y Gonzalo Carneiro.

Una de las opciones es que el juvenil Pavel Núñez sea titular ante Juventud.

20260510 Pavel Núñez Nacional Torneo Apertura 2026 Foto Dante Fernández Focouy (5)
Pavel Núñez

Pavel Núñez

La otra es que Nicolás López ocupe el puesto de ataque en el área.

Esas alternativas deberá decidirlas el DT este viernes en el último entrenamiento previo al partido y a la concentración.

Golpeado por una dura derrota ante Deportivo Maldonado, el Tricolor intentará volver al triunfo para levantar cabeza a mitad de un año que por el momento fue muy malo.

El conjunto que comenzó la temporada siendo dirigido por Jadson Viera y que ahora tiene al frente a Jorge Bava perdió la Supercopa Uruguaya frente a Peñarol, perdió el Clásico del Torneo Apertura en casa, acabó dicho certamen en la séptima posición y no logró avanzar a los octavos de Copa Libertadores.

Con diez derrotas en 25 juegos oficiales, su mayor logro en el semestre acabar tercero en su grupo del principal certamen continental a nivel de clubes y de esa forma asegurarse un lugar en la Copa Sudamericana.

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