Lodeiro y su momento en Nacional, el hijo que lo "relajó" por sus expulsiones, la sorpresa ante las versiones de que se irá a mitad de año y un mensaje: "Capaz debemos hablar menos"

Culpa, sonrisas, opiniones, momentos serios, deseos y el "debe" con un compañero. Nicolás Lodeiro , uno de los referentes del plantel de Nacional , manifestó varias sensaciones este jueves en la conferencia de prensa que dio junto a Agustín Rogel , otro de los jugadores de mayor recorrido del equipo, en la sala de prensa del Gran Parque Central.

Ambos futbolistas estuvieron al frente de la comparecencia ante los medios esta semana, en la previa del último partido del Torneo Intermedio antes del parate por el Mundial 2026, el próximo sábado ante Juventud, y luego de una dura derrota ante Deportivo Maldonado.

Por el mal momento y teniendo en cuenta los últimos meses, cuando los jugadores no hablaban en conferencia y solo lo hacían en zona mixta tras los partidos, la convocatoria a los medios llamó un poco la atención.

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La culpa de Lodeiro por las expulsiones y el hijo que lo “relajó”

Lodeiro, quien volvió a Nacional a mitad del año pasado para comenzar a cerrar su carrera, lamentó la sanción que recibió por su última tarjeta roja: tres partidos, de los que ya cumplió uno y de los que, por antecedentes, no puede pedir una disminución de la pena.

"La sanción pegó duro, tres partidos, pero es lo que pasa cuando hay una reiteración”, dijo tras la primera pregunta de la mañana.

“Me expulsaron más en este periodo que en toda mi carrera. Ya pedí disculpas a todos mis compañeros, toca aprender”, dijo el jugador de 37 años que este año fue expulsado el 25 de abril por el Apertura y el pasado 23 de mayo ante Albion por el Intermedio. Además, el año pasado vio la roja ante Danubio en la fecha 11ª del Clausura.

Ante estas suspensiones en la presente temporada, con sus respectivos castigos, Loderio señaló que “viene siendo difícil”. “Porque uno quiere estar, quiere ayudar y no puede. Toca aprender y prepararse para lo que viene".

Nacional vs Danubio / Nicolás Lodeiro Nicolás Lodeiro Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Minutos después, el sanducero volvió a ser consultado por las expulsiones y por las reacciones de su hijo mayor, Leandro, quien se hizo hincha de Nacional mientras vivía con su familia en el exterior y que ahora en Uruguay disfruta al máximo el momento, llegando a ser parte de los festejos de la Liga AUF Uruguaya junto a los futbolistas en la cancha del Gran Parque Central.

"Mi hijo es el primer crítico”, dijo Lodeiro. “Llego a casa y él es tan hincha como uno, lo vive, lo entienden, sabe que soy el padre pero cuando llego a casa, me ataca como un jugador”, dijo, sonriente.

“Preguntándole a la madre, sus primeras expresiones son de llanto, llora, lo vive como nosotros. Uno trata de escucharlo porque a veces esas palabras de él son más genuinas que cualquier otra cosa, que, con total respeto a ustedes, de periodistas o gente. Él me lo dice desde el corazón, lo que más quiere es que me vaya bien a mí y a Nacional”, contó.

El emocionante mensaje de Nicolás Lodeiro al ser campeón con Nacional El emocionante mensaje de Nicolás Lodeiro al ser campeón con Nacional

“Entonces, estaba muy triste, con la primera (roja), con la segunda, y con la tercera ya me relajó como si estuviera atrás del arco. Pero uno lo escucha, porque si bien soy grande, quiero seguir aprendiendo, escuchando lo que me hace bien, y si viene de la familia, bienvenido sea”.

“Capaz debemos hablar menos”

En otro momento de la conferencia Lodeiro se puso serio. Fue ante la pregunta de Referí sobre las últimas declaraciones desde la interna tricolor, y posteriores versiones, sobre un reajuste en el plantel con la posible salida de varios jugadores en este período de pases de mitad de año.

“Voy a dar mi opinión personal”, dijo, antes de su respuesta y tras escuchar la de Rogel.

“Nacional es muy grande, genera mucho, repercute mucho todo lo que se dice, se habla, se vive. Uno sabe que es así. Personalmente a mi no me afecta e intentamos nosotros como referentes que no afecte a los compañeros, sabemos que hay algunos jóvenes y que están llegando al club, por ahí recién se encuentran con estas situaciones e intentamos ayudarlo. Y ese tema no me gusta para nada, y a veces esas cosas a veces vienen de adentro del club, es parte del sistema del fútbol y lo que genera Nacional. A veces intentamos cerrarnos puertas adentro y a veces es difícil”, señaló.

“Y también, opinión personal, es que no le ayuda a Nacional eso”, agregó. “Cada uno puede hablar, decir lo que piensa, pero a veces cuando vienen cosas del club o cerca del club, no ayuda para nada, es un tema que se bien hablando y escuchando hace tiempó. Esperemos en el próximo semestre, si vienen esas cosas desde cerca, tenemos que mejorarla también, si queremos mejorar, tenemos que estar todos alineados. Como jugador, esa cosa no me gusta, y creemos que eso no es bueno para Nacional, porque se habla de jugadores, entrenadores… Sí entendemos la opinión del hincha y lo que siente, porque somos conscientes que no estamos en un buen momento y nos hacemos responsables”.

20260328 Nicolás Lodeiro de Nacional celebra ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura Nicolás Lodeiro de Nacional celebra ante Montevideo City Torque por el Torneo Apertura FOTO: Dante Fernández/FocoUy

“Para lo que viene hay que mejorar cosas, y siento que eso no ayuda. El que se sienta responsable de eso, que intente pensar que por el bien de Nacional a veces es mejor estar tranquilo, no decir una información, no hablar de jugadores o cosas que pueden pasar, cuando no son seguras o ciertas, y sabemos que quieras o no terminan llegando e influyendo”, sostuvo Lodeiro.

No habló con directivos y los rumores de su salida del club

Consultado por si había podido hablar con quienes hacen declaraciones desde adentro de Nacional, dijo que no.

“No he tenido la posibilidad de hablar”, dijo. “Pero sí me gustaría, con respecto a eso es algo personal, de hecho que cuando llego no se hablaba con la prensa porque había gente que ya hablaba y opinaba. Y uno respetaba las decisiones”, dijo.

“Pero no es nada para generar polémica ni mucho menos, es algo que siento que puede ayudar si nos concentramos más en trabajar puertas adentro y no... Qué a veces viene de acá, a veces de cerca, no precisamente de adentro del club. Eso genera a veces algo en el plantel, en Nacional mismo, y más por la situación que estemos. Tal vez debamos hablar menos y enfocarnos y trabajar más. No es hablando de alguien en particular, pero el que sienta eso que lo reciba y que lo piense. Lo digo de buena manera, lo expreso porque siento que es algo que puede ayudar, más en este momento cuando tenemos que estar todos cinchando para el mismo lado”, agregó.

La presentación de Nicolás Lodeiro La presentación de Nicolás Lodeiro

Luego, Lodeiro reaccionó con sorpresa cuando le comentaron que había trascendido de que no iba a continuar en Nacional para el segundo semestre de este año.

“Yo qué sé”, dijo, entre risas. Después, más serio, señaló: “Cada uno que diga lo que quiera. Yo soy feliz en Nacional y vine para quedarme. La situación no es la que más me gusta, pero esta es mi casa y hoy tengo contrato, estoy pensando en el partido del sábado aunque no juegue...”

“Que opinen y digan lo que quieran, yo soy feliz acá y quiero seguir hasta que me muera. Nacional es mi casa. La situación no es la que más quiero pero no te voy a mentir que soy feliz, estoy donde quiero estar y siempre quise estar”, comentó.

Los bajones de Nacional y el "debe" con Maxi Gómez

El volante tricolor analizó la falta de regularidad de Nacional en la presente temporada, en la que no puede mantener una racha de victorias, como partidos en los que el equipo pasa de un buen primer tiempo a una mala segunda mitad.

"En este momento lo que hay que hacer es trabajar y ver qué es lo que nos está pasando en esos momentos”, dijo. “Contra Deportivo fue claro, hicimos un gran primer tiempo y después nos pasó. No sé si la concentración, o si las ganas de revertir la situación nos hace quedar desordenados. Nos ha costado muchos puntos".

Además, dio su punto de vista sobre por qué Jorge Bava aún no ha podido imponer su estilo en el equipo. “A veces vos practicás un juego, y eso se ve reflejado en un mes, o en un tiempo. Bava llegó hace dos meses, lo que es Nacional, la situación que él llega, nosotros no estamos bien... Necesita tiempo, si bien dijo que miraba los partidos, otra cosa es el día a día. Llegó y era jugar, jugar, jugar. Yo creo que en el segundo semestre va a tener más tiempo de plantear su idea, va a poder armar su equipo. Tiene Nacional la urgencia y eso a veces no te da tiempo de aplicar las cosas que vos querés".

Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez Nicolás Lodeiro, su hijo Leandro y Maxi Gómez

La conferencia terminó con elogios de Rogel y Lodeiro a Maxi Gómez, el delantero tricolor que pasa por un gran momento

“Qué te voy a decir de Maxi”, dijo el volante sobre su coterráneo sanducero. “Tenemos una muy buena relación de años”.

“Disfrutemos de tenerlo acá porque es un jugador que podría estar en cualquier otra liga del mundo, incluso, en mi opinión, merecía una chance en la selección uruguaya. Teníamos el objetivo de ayudarlo y no pudimos, es un debe para nosotros. Hay que disfrutarlo de tenerlo haciendo goles en el Parque", dijo Lodeiro.

La charla de Vairo, Eguren y Ligüera

Mientras se desarrollaba la conferencia de Rogel y Lodeiro en la sala de prensa del Gran Parque Central, en las afueras del hall se dio una breve charla entre el presidente de Nacional, Ricardo Vairo, mientras fumaba, con los responsables del Área Deportiva del club, Sebastián Eguren y Martín Ligüera, quienes luego ingresaron al estadio y saludaron amablemente a los medios presentes.