El récord que mantiene Nacional sobre Peñarol en la selección uruguaya, el crecimiento de Atlético de Madrid y las ligas que más nutren a la celeste: historial de convocatorias de cara al Mundial 2026

La lista de 26 jugadores que dio Marcelo Bielsa en la selección uruguaya de cara al Mundial 2026 tiene una particularidad histórica: por primera vez desde 1924 no hay ningún jugador del medio local y todos provienen de equipos extranjeros.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta tendencia se inició en Alemania 1974 cuando por primera vez Uruguay convocó a jugadores que militaban en el extranjero ya que hasta México 1970 las selecciones se conformaban con futbolistas del plano local.

Desde entonces ha crecido exponencialmente la cantidad de jugadores que provienen de afuera y decrecido proporcionalmente los futbolistas cedidos de los cuadros locales .

En los últimos mundiales, jugadores del fútbol uruguayo fueron la excepción dentro de los planteles hasta que Marcelo Bielsa armó para ir a Canadá, Estados Unidos y México 2026, una lista de 26 con futbolistas que juegan en ligas de América, Europa y Asia.

Diez récords a batir en el Mundial 2026: la amenaza de Messi a Klose, los jugadores con más presencias y finales, y otros

Giorgian De Arrascaeta va al Mundial 2026 a pesar del desgarro: la explicación que dio la sanidad de la AUF

Al no haber convocados del plano local, se mantiene el récord que Nacional tiene sobre Peñarol de ser el equipo que más jugadores cedió a la selección en toda su historia.

Esta estadística parte de los Juegos Olímpicos de París 1924 donde el torneo de fútbol fue considerado oficialmente por FIFA válido como un título mundial, algo que se mantuvo en Ámsterdam 1928. Fue una medida aprobada oficialmente hasta que el ente rector del fútbol mundial organizara la disputa de su primera Copa del Mundo que se hizo en Uruguay, en 1930, y fue ganada por los dueños de casa para convertirse en los primeros tricampeones del mundo.

Por eso Uruguay tiene cuatro estrellas, aprobadas por FIFA, en su camiseta. En Brasil 1950, la celeste volvió a los mundiales tras su ausencia de 1934 y 1938, y otra vez fue campeón mundial, prolongando su invicto en las máximas citas.

En 1924 no hubo jugadores de Peñarol porque en 1922 se había producido el cisma del fútbol uruguayo y los aurinegros habían abandonado la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El clásico entre Nacional y Peñarol para aportar más jugadores a la selección arrancó en 1928.

Desde entonces, Nacional ha aportado 81 jugadores y Peñarol 67.

Completa el podio Bella Vista, con 11.

Danubio, con 10, supera a Defensor Sporting (a partir de Italia 1990, antes era Defensor) que aportó nueve futbolistas.

Rampla Juniors supera a Cerro con ocho contra seis jugadores.

Embed

Todo cambia a partir de que en Alemania 1974 comienzan a ser elegibles jugadores que militan fuera de fronteras.

A partir de entonces, el número de los entonces llamados "repatriados" comenzó a crecer exponencialmente.

El fútbol uruguayo se convirtió en un fútbol exportador de talentos y así se llegó a una cifra inédita para este 2026 donde todos los jugadores provienen del extranjero.

Embed

Top 10 de equipos extranjeros que más aportaron a la selección uruguaya

Con nueve jugadores convocados, Atlético de Madrid es el club con más aportes a la selección uruguaya.

Jorge Da Silva, Diego Godín, Diego Forlán y José María Giménez son los colchoneros que jugaron mundiales con Uruguay.

River Plate argentino con siete ocupa el segundo lugar, mientras que Independiente, Lazio y Juventus fueron alcanzados en este Mundial por Flamengo con las citaciones de Guillermo Varela, Giorgian De Arrascaeta y Nicolás De La Cruz.

Equipo País Jugadores Atlético de Madrid España 9 River Plate Argentina 7 Independiente Argentina 5 Flamengo Brasil 5 Lazio Italia 5 juventus Italia 5 Sao Paulo Brasil 4 Valencia España 4 Genoa Italia 4 Porto Portugal 4 Sporting Lisboa Portugal 4 Galatasaray Turquía 4 Palmeiras Brasil 3 Sevilla España 3 Barcelona España 3 Manchester United Inglaterra 3 Napoli Italia 3 Monterrey México 3 América España 3

En materia de ligas, la que más aportado a la selección uruguaya es la de España donde 16 equipos han cedido futbolistas a la celeste.

De Italia cedieron jugadores 13 equipos, de Brasil 11, de Argentina 7 equipos y el top 5 lo cierra Inglaterra con cinco equipos desde donde fueron convocados los celestes.

En este 2026, Estudiantes de La Plata cede por primera vez a un jugador, el golero Fernando Muslera, que es el primer jugador en la historia de Uruguay en ser convocado a cinco mundiales, más allá de que en 2022 no tuvo minutos.

América de México aportó a Sebastián Cáceres, Brian Rodríguez y Rodrigo Aguirre. Nunca antes había cedido jugadores a Uruguay.

Wolverhampton con Santiago Bueno, Panathinaikos con Facundo Pellistri, Sporting Braga con Rodrigo Zalazar, Real Salt Lake con Juan Manuel Sanabria, Fluminense con Agustín Canobbio, Real Oviedo con Federico Viñas y Al Hilal con Darwin Núñez son clubes que nunca antes habían aportado jugadores a Uruguay.

Por primera vez en la historia, Uruguay tendrá un mundialista que juega en el fútbol de Arabia Saudita, una de las ligas que más creció en los últimos años.