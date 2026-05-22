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La IM anunció renovación de la terminal de plaza Cuba con nuevas paradas, áreas verdes y locales comerciales

La iniciativa prevé la instalación de un nuevo refugio peatonal sobre la vereda de Bulevar Artigas frente a la terminal, con ampliación del alero protector

22 de mayo de 2026 13:10 hs
plazacuba

La Intendencia de Montevideo (IM) presentó un proyecto para revitalizar la terminal de ómnibus de plaza Cuba, una intervención que apunta a mejorar las condiciones de espera, circulación y el entorno urbano de una de las zonas estratégicas de movilidad de la capital.

La iniciativa prevé la instalación de un nuevo refugio peatonal sobre la vereda de Bulevar Artigas frente a la terminal, con ampliación del alero protector, además de mejoras en el mobiliario urbano y el acondicionamiento general del espacio público.

El proyecto también incluye la remodelación y ampliación de la zona de paradas de ómnibus, la construcción de una nueva área comercial en sustitución de la actual, el incremento de áreas verdes y la reparación de pavimentos.

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Según informó la comuna, las obras se ejecutarán a través de una licitación pública, cuyos pliegos se encuentran actualmente en etapa de elaboración.

Desde la Intendencia señalaron que la intervención busca incorporar nueva infraestructura urbana y mejorar tanto la experiencia de los usuarios del transporte público como la circulación dentro de la terminal y sus alrededores.

La propuesta fue presentada a vecinos y autoridades locales

El proyecto fue presentado ante vecinos de la zona e integrantes del Concejo Vecinal 16 en una instancia encabezada por autoridades departamentales, municipales y equipos técnicos.

Participaron el alcalde del Municipio C, Damián Salvetto; el arquitecto Javier Vidal, de la División Espacios Públicos del departamento de Desarrollo Urbano; y el director de la División Promoción Económica del departamento de Desarrollo Económico, Fernando López Núñez.

Durante la jornada, las autoridades expusieron los principales lineamientos de la propuesta y respondieron consultas e inquietudes de los asistentes.

La Intendencia destacó que el encuentro permitió generar un espacio de intercambio sobre un proyecto orientado al desarrollo urbano, la movilidad y la mejora del entorno en plaza Cuba.

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