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Alarma en Nacional por el estado de Gonzalo Carneiro, quien puede unirse a la enfermería tricolor, y la fuerte frase de Flavio Perchman sobre la seguidilla de lesiones

El atacante fue titular en el equipo de Jorge Bava e hizo un gran esfuerzo para colaborar con la tarea defensiva

9 de abril de 2026 10:53 hs
Gonzalo Carneiro en el partido de Nacional ante Coquimbo en Chile por la Copa Libertadores

Gonzalo Carneiro en el partido de Nacional ante Coquimbo en Chile por la Copa Libertadores

Foto: EFE
El equipo de Nacional ante Coquimbo

El equipo de Nacional ante Coquimbo

Foto: EFE

En Nacional hay alarma por una nueva lesión muscular de una de las figuras de su equipo, luego de que Gonzalo Carneiro tuviera que ser reemplazado este miércoles en el entretiempo del partido ante Coquimbo Unido, con empate 1-1 en Chile, por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026.

El atacante fue titular en el equipo de Jorge Bava e hizo un gran esfuerzo para colaborar con la tarea defensiva, llegando incluso a realizar cierres en el área tricolor.

Pero en el entretiempo pidió el cambio debido a una molestia muscular y en su lugar entró Juan Cruz De los Santos.

AMDEP3029. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- Jugadores de Nacional posan este miércoles, previo a un partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en el estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Co
El equipo de Nacional ante Coquimbo

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Tras el regreso del plantel a Montevideo, se espera que Carneiro sea sometido a chequeos para conocer la magnitud de su lesión.

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La sanidad tricolor

Nacional atraviesa un momento complicado en materia sanitaria y en una quincena de abril en la que está inmerso en la doble actividad del Torneo Apertura y la Copa Libertadores, con próximos partidos ante Deportivo Maldonado el sábado 11 en el Campus, frente a Deportes Tolima el martes 14 en el Gran Parque Central, y contra Liverpool el domingo 19 de visitante en el Estadio Centenario.

Los albos tienen en sanidad a Maximiliano Silvera, el más próximo a volver a las canchas, al lateral izquierdo Camilo Cándido, en segundo orden de recuperación, y al golero Luis Mejía y al lateral derecho Emiliano Ancheta, cuyas lesiones se confirmaron el pasado domingo.

20260408 Nacional festeja el golazo de Sebastián Coates ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores
Nacional festeja el golazo de Sebastián Coates ante Coquimbo Unido por Copa Libertadores

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Todos padecen desgarros musculares de diferentes grados.

A ellos se les puede sumar Gonzalo Carneiro.

Además, los albos tuvieron la lesión del tercer golero, Federico Bonilla, quien se rompió los ligamentos.

La lista de lesionados y la frase de Flavio Perchman

En lo que va de este 2026, varios jugadores de Nacional han sufrido desgarros y se han perdidos partidos: Sebastián Coates, Juan Cruz De los Santos (en dos ocasiones), Juan De Dios Pintado, más Silvera, Cándido, Ancheta y Mejía.

Flavio Perchman

Antes de la lesión de Carneiro, a la espera de sus exámenes y luego de confirmarse los desgarros de Mejía y Ancheta, esta semana el vicepresidente de los tricolores, Flavio Perchman, se refirió a las lesiones con una frase contundente:

“No sé qué mierda pasa, todas las semanas un desgarro, es extraño. Arrancan con lesiones que no parecen mucho y siempre son desgarro”, dijo a Carve Deportiva.

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