El eclipse solar que oscurecerá el cielo de Uruguay por 8 minutos, ¿cuándo es?

La agenda de fenómenos astronómicos reserva para el cielo de Uruguay uno de los eventos más importantes del siglo: el eclipse solar anular de febrero 2027.

El episodio dado por la interposición de Luna entre la Tierra y el Sol , bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre el territorio, será visible también en otras regiones de Sudamérica y África , incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria , mientras que otras zonas, como la Antártida , el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur , lo experimentarán, pero en un carácter parcial.

El eclipse solar del 6 de febrero de 2027 será el primero del año. Asumirá el carácter de tipo anular visible principalmente en América del Sur y África , y tendrá una magnitud de 0,9281.

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Durante su desarrollo, se encontará en la constelación de Capricornio, lo que permitirá que se identifique desde regiones de Chile, Argentina, Uruguay, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Benín y Togo , incluyendo las ciudades de Quellón, Esquel, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata, Punta del Este, Lagos y Acra . Mientras tanto, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam experimentarán uno de tipo parcial, así como varios países del oeste del continente africano.

Eclipse solares Agenda de Eclipses Solares 2026 - 2027

La periodicidad y recurrencia de este tipo de eclipses solares se rige por el ciclo de Saros, un período de aproximadamente 6585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas). Cuando dos están separados por este plazo, comparten una geometría muy similar.

"Los dos eclipses ocurren en el mismo nodo con la Luna a casi la misma distancia de la Tierra y en la misma época del año. Por lo tanto, el Saros es útil para organizar los eclipses en familias o series. Cada serie suele durar de 12 a 13 siglos y contiene 70 o más eclipses", informó el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Eventos astronómicos de 2026

Eclipses

Total de Sol: 12/08/2026 | Visible desde Europa, Norte de Asia, Norte y Oeste de África, Norteamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Ártico

Parcial de Luna: 27/08/2026 | Visible en Europa, Oeste de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Antátida

Visible desde Montevideo:

Inicio penumbral: 22:23:58

Inicio del eclipse: 23:33:54

Máximo: 28/08, 01:12:53, 93%

Fin del eclipse: 28/08, 2:51:59

Fin penumbral: 28/08, 4:01:47

Lluvias de meteoros visibles desde Montevideo

Líridas: 22 a 23 de abril

Delta acuáridas: 28 a 29 de julio

Oriónidas: 21 a 22 de octubre

Táuridas del sur: 5 a 6 de noviembre

Táuridas del norte: 11 a 12 de noviembre

Leónidas: 17 a 18 de noviembre

Gemínidas: 13 a 14 de diciembre

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