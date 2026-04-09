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El eclipse solar que oscurecerá el cielo de Uruguay por 8 minutos, ¿cuándo es?

El fenómeno dado por la interposición de Luna entre la Tierra y el Sol, será visible también en otras regiones de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina y Brasil.

9 de abril de 2026 12:09 hs
eclipse solar anular

La agenda de fenómenos astronómicos reserva para el cielo de Uruguay uno de los eventos más importantes del siglo: el eclipse solar anular de febrero 2027.

El episodio dado por la interposición de Luna entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre el territorio, será visible también en otras regiones de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria, mientras que otras zonas, como la Antártida, el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur, lo experimentarán, pero en un carácter parcial.

¿Cómo será el eclipse solar anular que oscurecerá el cielo de Uruguay?

El eclipse solar del 6 de febrero de 2027 será el primero del año. Asumirá el carácter de tipo anular visible principalmente en América del Sur y África, y tendrá una magnitud de 0,9281.

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Durante su desarrollo, se encontará en la constelación de Capricornio, lo que permitirá que se identifique desde regiones de Chile, Argentina, Uruguay, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Benín y Togo, incluyendo las ciudades de Quellón, Esquel, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata, Punta del Este, Lagos y Acra. Mientras tanto, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam experimentarán uno de tipo parcial, así como varios países del oeste del continente africano.

Eclipse solares
Agenda de Eclipses Solares 2026 - 2027

Agenda de Eclipses Solares 2026 - 2027

La periodicidad y recurrencia de este tipo de eclipses solares se rige por el ciclo de Saros, un período de aproximadamente 6585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas). Cuando dos están separados por este plazo, comparten una geometría muy similar.

"Los dos eclipses ocurren en el mismo nodo con la Luna a casi la misma distancia de la Tierra y en la misma época del año. Por lo tanto, el Saros es útil para organizar los eclipses en familias o series. Cada serie suele durar de 12 a 13 siglos y contiene 70 o más eclipses", informó el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).

Eventos astronómicos de 2026

Eclipses

  • Total de Sol: 12/08/2026 | Visible desde Europa, Norte de Asia, Norte y Oeste de África, Norteamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Ártico
  • Parcial de Luna: 27/08/2026 | Visible en Europa, Oeste de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Antátida

Visible desde Montevideo:

  • Inicio penumbral: 22:23:58
  • Inicio del eclipse: 23:33:54
  • Máximo: 28/08, 01:12:53, 93%
  • Fin del eclipse: 28/08, 2:51:59
  • Fin penumbral: 28/08, 4:01:47

Lluvias de meteoros visibles desde Montevideo

  • Líridas: 22 a 23 de abril
  • Delta acuáridas: 28 a 29 de julio
  • Oriónidas: 21 a 22 de octubre
  • Táuridas del sur: 5 a 6 de noviembre
  • Táuridas del norte: 11 a 12 de noviembre
  • Leónidas: 17 a 18 de noviembre
  • Gemínidas: 13 a 14 de diciembre

Planetas en oposición | Máxima elongación

  • 15 de junio: Mercurio en máxima elongación este
  • 2 de agosto: Mercurio en máxima elongación oeste
  • 15 de agosto: Venus en máxima elongación este
  • 25 de setiembre: Neptuno en oposición
  • 4 de octubre: Saturno en oposición
  • 12 de octubre: Mercurio en máxima elongación este
  • 20 de noviembre: Mercurio en máxima elongación este
  • 25: Urano en oposición

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