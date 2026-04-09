El eclipse solar que oscurecerá el cielo de Uruguay por 8 minutos, ¿cuándo es?
El fenómeno dado por la interposición de Luna entre la Tierra y el Sol, será visible también en otras regiones de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina y Brasil.
9 de abril de 2026 12:09 hs
La agenda de fenómenos astronómicos reserva para el cielo de Uruguay uno de los eventos más importantes del siglo: el eclipse solar anular de febrero 2027.
El episodio dado por la interposición de Luna entre la Tierra y el Sol, bloqueando la luz solar y proyectando su sombra sobre el territorio, será visible también en otras regiones de Sudamérica y África, incluyendo Chile, Argentina, Brasil, Costa de Marfil, Ghana, Togo, Benín y Nigeria, mientras que otras zonas, como la Antártida, el Océano Pacífico Sur y el Océano Atlántico Sur, lo experimentarán, pero en un carácter parcial.
¿Cómo será el eclipse solar anular que oscurecerá el cielo de Uruguay?
El eclipse solar del 6 de febrero de 2027 será el primero del año. Asumirá el carácter de tipo anular visible principalmente en América del Sur y África, y tendrá una magnitud de 0,9281.
Durante su desarrollo, se encontará en la constelación de Capricornio, lo que permitirá que se identifique desde regiones de Chile, Argentina, Uruguay, Nigeria, Ghana, Costa de Marfil, Benín y Togo, incluyendo las ciudades de Quellón, Esquel, Viedma, Bahía Blanca, Mar del Plata, Punta del Este, Lagos y Acra. Mientras tanto, Bolivia, Brasil, Guayana Francesa, Guyana, Paraguay, Perú y Surinam experimentarán uno de tipo parcial, así como varios países del oeste del continente africano.
La periodicidad y recurrencia de este tipo de eclipses solares se rige por el ciclo de Saros, un período de aproximadamente 6585,3 días (18 años, 11 días y 8 horas). Cuando dos están separados por este plazo, comparten una geometría muy similar.
"Los dos eclipses ocurren en el mismo nodo con la Luna a casi la misma distancia de la Tierra y en la misma época del año. Por lo tanto, el Saros es útil para organizar los eclipses en familias o series. Cada serie suele durar de 12 a 13 siglos y contiene 70 o más eclipses", informó el sitio oficial de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).
Eventos astronómicos de 2026
Eclipses
Total de Sol: 12/08/2026 | Visible desde Europa, Norte de Asia, Norte y Oeste de África, Norteamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Ártico
Parcial de Luna: 27/08/2026 | Visible en Europa, Oeste de Asia, África, Norteamérica, Sudamérica, Océanos Pacífico, Atlántico, Índico, Antátida
Visible desde Montevideo:
Inicio penumbral: 22:23:58
Inicio del eclipse: 23:33:54
Máximo: 28/08, 01:12:53, 93%
Fin del eclipse: 28/08, 2:51:59
Fin penumbral: 28/08, 4:01:47
Lluvias de meteoros visibles desde Montevideo
Líridas: 22 a 23 de abril
Delta acuáridas: 28 a 29 de julio
Oriónidas: 21 a 22 de octubre
Táuridas del sur: 5 a 6 de noviembre
Táuridas del norte: 11 a 12 de noviembre
Leónidas: 17 a 18 de noviembre
Gemínidas: 13 a 14 de diciembre
Planetas en oposición | Máxima elongación
15 de junio: Mercurio en máxima elongación este
2 de agosto: Mercurio en máxima elongación oeste
15 de agosto: Venus en máxima elongación este
25 de setiembre: Neptuno en oposición
4 de octubre: Saturno en oposición
12 de octubre: Mercurio en máxima elongación este
20 de noviembre: Mercurio en máxima elongación este