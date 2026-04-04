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Alerta | Se acerca una ciclogénesis a Uruguay: qué día "explotará" el fenómeno climático

Conforme al anticipo publicado en el portal Meteored, el fenómeno alcanzará su maduración a comienzos de la semana que viene. "Los distintos pronósticos van consolidando la evolución de una ciclogénesis sobre el este de Argentina y Uruguay", señaló.

4 de abril de 2026 15:47 hs
CICLOGÉNESIS EN URUGUAY

El meteorólogo argentino Christian Garavaglia anticipó el arribo de una nueva ciclogénesis a la región riopaltense que golpeará de lleno a la parte sur y centro del territorio uruguayo.

Conforme al anticipo publicado en el portal Meteored, el fenómeno alcanzará su maduración a comienzos de la semana que viene, entre la noche del lunes y madrugada de martes. "Los distintos pronósticos van consolidando la evolución de una ciclogénesis sobre el este de Argentina y Uruguay", señaló.

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¿Qué es la Ciclogénesis?

Entendido como el fenómeno devenido de la formación o génesis de un ciclón, la ciclogénesis responderá a un sistema de baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario en el hemisferio sur. Cada episodio se encuentran asociado a condiciones de “mal tiempo”, tales como viento, lluvias y tormentas.

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"Entre la tarde y noche de este día podría darse un periodo con lluvias abundantes en la región, en tanto que el martes continuarán las precipitaciones y podrán volver a ser importantes desde la tarde en adelante, cuando la parte trasera del ciclón extratropical afecte de lleno la coste este y noreste bonaerense", precisó Garavaglia sobre el registro que también se posicionará sobre Uruguay.

Otro punto a considerar para estas dos jornadas, según el meteorólogo, será la intensidad del viento asociado al ciclón, que podría situarse entre 50 y 70 km/h, especialmente en el tramo final del martes cuando ya se posicione del sector sur.

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Las advertencias del profesional argentino se condicen con las previsiones de tormentas publicadas en el sitio web Ventusky. Para la banda oriental, la ciclogénesis "explotará" en el país durante la madrugada del martes 7 de abril.

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