Alerta | Se acerca una ciclogénesis a Uruguay: qué día "explotará" el fenómeno climático

El meteorólogo argentino Christian Garavaglia anticipó el arribo de una nueva ciclogénesis a la región riopaltense que golpeará de lleno a la parte sur y centro del territorio uruguayo.

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Conforme al anticipo publicado en el portal Meteored, el fenómeno alcanzará su maduración a comienzos de la semana que viene, entre la noche del lunes y madrugada de martes. "Los distintos pronósticos van consolidando la evolución de una ciclogénesis sobre el este de Argentina y Uruguay", señaló.

image ¿Qué es la Ciclogénesis? Entendido como el fenómeno devenido de la formación o génesis de un ciclón, la ciclogénesis responderá a un sistema de baja presión alrededor del cual los vientos circulan en sentido horario en el hemisferio sur. Cada episodio se encuentran asociado a condiciones de “mal tiempo”, tales como viento, lluvias y tormentas.

"Entre la tarde y noche de este día podría darse un periodo con lluvias abundantes en la región, en tanto que el martes continuarán las precipitaciones y podrán volver a ser importantes desde la tarde en adelante, cuando la parte trasera del ciclón extratropical afecte de lleno la coste este y noreste bonaerense", precisó Garavaglia sobre el registro que también se posicionará sobre Uruguay.