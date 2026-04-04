Inumet emitió alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte
Precipitaciones intensas y tormentas aisladas afectarán el norte del país
4 de abril de 2026 9:40 hs
El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%.
El aviso rige desde las 09:15 de este sábado 4 de abril y será actualizado a las 11:30. Según el organismo, un frente frío afecta al país y genera precipitaciones, algunas puntualmente abundantes, de entre 20 y 40 milímetros en cortos períodos.
Además, se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.
La alerta abarca todo el departamento de Artigas, así como localidades de Rivera —Lagos del Norte, Masoller y Paso Ataques— y de Salto —Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey—.
Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y actualizará la información ante eventuales cambios.