Inumet emitió alerta amarilla por tormentas fuertes y lluvias abundantes en el norte

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, con una probabilidad superior al 75%.

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El aviso rige desde las 09:15 de este sábado 4 de abril y será actualizado a las 11:30. Según el organismo, un frente frío afecta al país y genera precipitaciones, algunas puntualmente abundantes, de entre 20 y 40 milímetros en cortos períodos.

Además, se podrán registrar tormentas aisladas acompañadas de ocasional caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento fuertes.

La alerta abarca todo el departamento de Artigas, así como localidades de Rivera —Lagos del Norte, Masoller y Paso Ataques— y de Salto —Arapey, Belén, Biassini, Cayetano, Constitución, Fernández, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Rincón de Valentín, Sarandí de Arapey, Saucedo y Termas del Arapey—.