Tránsito en Montevideo: cuáles son las avenidas más lentas de la ciudad que quedaron fuera de la reforma del transporte

¿Por qué Avenida Italia sí y Agraciada no? ¿Por qué 8 de Octubre sí y Bulevar Batlle y Ordóñez no? La reforma del transporte que anunció el gobierno semanas atrás busca solucionar las demoras en el tránsito de dos de los principales corredores de la capital, pero deja a otros tantos afuera.

Semanas atrás, el arquitecto Lucio De Souza -que coordinó el equipo de la Facultad de Arquitectura que elaboró el proyecto que tomó como base el gobierno- explicó a El Observador que el motivo para elegir los ejes Avenida Italia-Giannatassio y 8 de Octubre-Camino Maldonado fue la eficiencia.

“Es muy lógico que hagas estos dos ejes porque la obra del túnel (NdR: en ese momento estaba sobre la mesa la posibilidad de construir el túnel en 18 de Julio) y la obra de Tres Cruces la aprovechan dos ejes a la vez . Hacés 8 de Octubre, hacés el intercambiador y hacés 18 de Julio ¿y no aprovechás Avenida Italia? Lo estás desaprovechando, es totalmente ineficiente. Por supuesto que se va a seguir extendiendo el sistema”, respondió.

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El eje 8 de Octubre y Camino Maldonado es el corredor más transitado de Montevideo , al tiempo que el de Avenida Italia es el tercero. En segundo lugar está el corredor Avenida Agraciada y Garzón, que no será parte de la reforma.

Ahora, ¿los ejes elegidos son los dos más lentos de la capital? No, pero sí están entre los más lentos. Sus promedios son similares a los de otras arterias de la capital durante las horas pico (7:30- 8:30 y 17:00 -18:00 horas).

Avenida a avenida

Según los datos analizados por El Observador, las tres avenidas priorizadas por el gobierno -18 de Julio, 8 de Octubre y Avenida Italia- están en la parte baja de la tabla.

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Por ejemplo, los vehículos en hora pico (17:00 a 18:00) circulan a un promedio de 18,6 km/h en la principal avenida del Centro. El punto más álgido de 18 de Julio en hora pico es a la altura de Convención, donde se circula a 15,4 km/h.

El caso de Avenida Italia es prácticamente idéntico al de 18 de Julio: 18,9 km/h de velocidad entre las 17:00 y las 18:00. El punto más rápido es en el cruce con la Avenida Centenario, donde hay un túnel y los vehículos circulan a 37 km/h. Muy cerca de allí, a la altura de la calle Albo, la velocidad es sensiblemente menor: 12 km/h.

En 8 de Octubre el tránsito va levemente más rápido en hora pico, alcanzando el promedio de 20,4 km/h:

La avenida más congestionada de la capital en la hora pico de la tarde es Bulevar Batlle y Ordóñez. El tránsito circula, en promedio, a 16,9 km/h. Una de las zonas más lentas es el cruce con Avenida Italia, donde se circula a un promedio de 11 km/h.

La Avenida Rivera también está en la parte baja de la tabla: el promedio es de 19,9 km/h.

En Bulevar Artigas el promedio es de 21,3 km/h y en la Avenida Agraciada es de 21,7 km/h. Algo más rápida es General Flores, con 24,7 km/h.

La avenida con el promedio más alto de velocidad entre las estudiadas es uno de los puntos más elegidos para el ingreso y salida de las zonas céntricas de la capital: la rambla. Allí, el promedio de velocidad es de 25,6 km/h por hora.

Sin embargo, la situación varia mucho de acuerdo a qué punto se tome. Por ejemplo, a la altura de Ciudadela (Ciudad Vieja) la velocidad es de 56,5 km/h, mientras que en Buxareo (Pocitos ) baja a 15,8 km/h.

Para el análisis de cada avenida, se procesaron los datos abiertos que publica la IM sobre la velocidad en las principales avenidas. La IM tiene instalados sensores en varios puntos de cada avenida para medir la velocidad.

Se analizó la velocidad durante las hora pico (7:30- 8:30 y 17:00 -18:00 horas). Los datos procesados son los días de semana desde el 2 de marzo hasta el 27 de marzo (para evitar datos parciales por el poco movimiento de Semana de Turismo).

El análisis contó con la colaboración de Juan Pablo Ferreira, docente del Instituto de Estadística de la Universidad de la República.