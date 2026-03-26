Bergara sopesó propuesta de transporte de la IM: "Sacrifica tres minutos, pero reduce significativamente los costos"

El intendente de Montevideo, Mario Bergara , volvió a referirse al nuevo proyecto de movilidad para el área metropolitana y defendió que, pese a que con este se "sacrifica tres minutos" de ahorro de tiempo con respecto al túnel, la propuesta "reduce significativamente costos" y también baja "el riesgo de no llegar a tiempo" con la obra al 2029.

"Acá estamos hablando de un gran acuerdo para un proyecto que es ambicioso, amplio. Quizás en los últimos días la cosa termina en la discusión túnel sí, túnel no, pero ese es un tema relativamente chico comparado con todos los acuerdos que hay sobre los corredores del transporte público ", comenzó señalando en entrevista con La Diaria radio.

Tras esto, Bergara enfatizó la existencia de un "amplísimo acuerdo" con el proyecto de reforma del transporte metropolitano en cuanto a los "corredores preferenciales" desde El Pinar y Zonamerica .

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De acuerdo con el intendente, la propuesta presentada a Orsi es una "variante" del plan que ya habían presentado "ya hace más de seis meses" .

"Esto no nace de un día para otro. Acá no hay un capricho, acá está la búsqueda de la mejor solución posible, sabiendo que no hay una solución perfecta, sabiendo que no hay una solución que tenga todas las bellezas, sino que todas las propuestas tienen bellezas y dificultades", dijo y reveló que "en algún momento" plantearon la "posibilidad" de un soterramiento "solo" en la "fase final de 18 de Julio, entre Barrios Amorín y la Plaza Independencia".

"Dado que incluso la postura del presidente fue que él pensaba que ese tramo de soterramiento no se justificaba o que las alternativas eran desde Fernández Crespo o nada, nosotros afinamos esa propuesta e hicimos las simulaciones iniciales, mostrando que entre un proyecto y otro, de todo el ahorro importante que se hace, la diferencia entre uno y otro implicaba tres minutos", dijo.

Tras esto, destacó que el proyecto por superficie "reduce enormemente los riesgos vinculados a los plazos" y señaló que ellos tomaron como "restricción en tiempos de plazos" lo dicho por Orsi en la Asamblea General el 2 de marzo, que planteó que el proyecto de reforma del transporte metropolitano tenía que empezar lo "antes posible" y que tenía que "estar funcionando a 2029".

"Nosotros entendíamos que el proyecto nuestro en superficie minimiza los riesgos en términos de plazos a los efectos de estar hacia 2029 con la obra y el sistema en funcionamiento", mencionó.

En términos de costos, Bergara aseguró que entre un plan y el otro existe un diferencial "cercano a los U$S 200 millones".

"Un informe previo que manejaba el Ministerio de Transporte hablaba de que el costo del túnel vs. costo en superficie iba en U$S 120 millones para el túnel y U$S 12 para superficie, una relación de 10 a 1 en términos de costos", reveló.

"Esos U$S 120 millones son exclusivamente de la parte constructiva. A eso habría que agregar costos vinculados a las compensaciones a comerciantes y negocios que ven alterada su actividad durante el periodo de construcción, entre otras cosas, y nosotros pensamos que íbamos a estar cercanos a los U$S 200 millones", agregó.

Después, valoró que el proyecto del túnel generaba "un poco menos de tiempo de viaje" y permitía "más posibilidades de realizar obras urbanas encima", pero apuntó que este "era U$S 200 millones más costoso" y contaba con un "alto riesgo de no estar en el contorno de los plazos que el propio presidente había manejado".

"Nuestra propuesta sí sacrifica tres minutos, pero reduce significativamente costos y reduce el riesgo de no llegar a tiempo", reiteró.

Consultado por las preferencias de Orsi en cuanto a la obra, dijo: "En el diálogo que todo este tiempo tuvimos con el presidente, en ningún momento Yamandú [Orsi] me trasladó que él era partidario del túnel".

Finalmente, remarcó que con la nueva propuesta existe un "ahorro de tiempo del orden de los 20 y pico de minutos, tanto de El Pinar y Zonamerica".